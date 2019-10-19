 Almanya’nın silah ihracatı rekora gidiyor | ALMANYA | DW | 13.11.2019

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ALMANYA

Almanya’nın silah ihracatı rekora gidiyor

Sol Parti’nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta göre, bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar 420 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildi. Buna göre, silah satışı 2015 yılındaki rekora ulaştı.

Alman Leopard 2 tankı

Alman Leopard 2 tankı

Alman hükümeti bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar 420 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıt, bu yıl içinde yapılan satışın, 7 milyar 860 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracat izninin verildiği 2015 yılı rekoruna ulaştığını ortaya koydu.

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Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle silah satışına getirilen kısıtlamaya rağmen bu yıl Türkiye’ye silah ihracatında rekor kırdı. Türkiye’ye silah satışları son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. (17.10.2019)

Almanya’nın silah ihracatında bu yıl içinde geçen seneye kıyasla artış kaydedildi. Silah satılan ülkeler arasında Yemen’deki savaşa katılan Mısır ve BAE’nin olması dikkati çekti. (07.10.2019)

Almanya'nın silah ihracatında bu yılın ilk yarısında ciddi oranda artış olduğu açıklandı. Almanya'dan silah satın almak isteyenlerin başında ise Macaristan geliyor. (10.07.2019)

Alman hükümeti bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 15 milyon 300 bin euroluk silah satışına onay verdi. Türkiye, Almanya’nın silah ihraç listesinde 19’uncu sırada yer aldı. (23.04.2019)

Soru önergesine verilen yanıta göre, 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında 2 milyar 330 milyon değerinde silahın ihracatı için 268 onay verildi. Aynı dönemde 5 milyar 90 milyon euro değerindeki askeri teçhizat ihracatı için 9 bin 590 onay verildiği belirtildi.

Buna karşılık, 15 milyon 700 bin değerinde 56 başvurunun reddedildiği kaydedildi. Sonuca ulaşma şansı olmayan başvuruların yapılmaması nedeniyle, reddedilen başvuru sayısının düşük olduğu belirtildi.

NATO ülkelerine silah ihracatı

2019'un ilk yarısında verilen 5 milyar 300 milyon euro değerindeki silah ve teçhizat ihracat izni geçen yılın toplamından daha fazla olmuştu. 2018'de 4 milyar 800 milyon euro değerinde ihracat izni verilmişti. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu yıl silah ve teçhizat ihracatının artmasını, geçen yıl koalisyon hükümetinin kurulması sürecinde izinlerin verilmesindeki gecikme ile açıklamıştı.

Tagesschau haber portalına konuşan Berlin Enformasyon Merkezi'nden Otfried Nassauer ise bu artışın NATO ülkelerinden gelen taleple de bağlantılı olduğuna dikkat çekti. gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılması hedefinin etkisini gösterdiğini belirten Nassauer, Danimarka, Polonya ve Finlandiya'nın Leopard tanklarını modernize ettiğini, Macaristan'ın Almanya’dan tank ve obüs aldığını, Litvanya'nın zırhlı araç ve askeri motorlu araçlar ithal ettiğini ifade etti.

"Silah ihracatı yasaklansın"

Soru önergesini  veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise her silah ve teçhizat satışına onay verildiğini belirterek, Alman hükümetini eleştirdi. Alman hükümetinin onay verdiği silah ihracatları şimdiden geçen yıla göre yaklaşık 3 milyar euro fazla olduğunu belirten Dağdelen, silah ve teçhizat ihracatının yasaklanmasını talep etti.

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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