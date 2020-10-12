 Almanya′nın silah ihracatı azaldı | ALMANYA | DW | 28.10.2020

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ALMANYA

Almanya'nın silah ihracatı azaldı

Alman hükümeti bu yılın ilk yarısında daha az silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Almanya Ekonomi Bakanlığının raporuna göre, Türkiye'ye 18 milyon 353 bin 957 euro hacmindeki ihracata onay çıktı.

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Alman hükümeti 2020 yılının ilk altı ayında 2 milyar 780 milyon euro hacminde silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 330 milyon euro hacminde ihracat için izin verilmişti.

Bakanlar Kurulu toplantısında bugün sunulan rapora göre, Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatının yüzde 37'si Avrupa Birliği (AB) ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO ülkelerine gerçekleştirildi. Raporda, Türkiye'ye 2020 yılının ilk altı ayı içinde 18 milyon 353 bin 957 euro hacminde 29 ihracat izni verildiği belirtildi.

AB ülkelerine toplam ihracat hacminin 527 milyon euro, NATO ülkelerine ise 510 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Üçüncü ülkelere ihracat

Rapora göre Almanya'nın AB ve NATO üyeleri ile NATO ile eşit düzeyde saydığı Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Japonya dışındaki üçüncü ülkelere yönelik ihracatı ise 2020 yılının ilk altı ayındaki toplam silah ve teçhizat ihracatının yüzde 62'7'sini oluşturuyor. 2019'un ilk yarısında üçüncü ülkere silah ve teçhizat satışı, toplam ihracatın yüzde 39,9'unu oluşturuyordu.

Raporda, üçüncü ülkelere yapılan silah ve askeri teçhizat ihracatının 1 milyar 740 bin euro hacminde olduğu ifade edildi. Üçüncü ülkelere yapılan ihracatın önemli bir bölümünü denizcilik alanında olduğuna dikkat çekildi.

Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihraç ettiği ülkelerin başında İsrail, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Singapur yer alıyor.

Hafif silah ihracatı

Rapor, hafif silah ihracatında da 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu gösteriyor. Buna göre, 2020 yılının ilk altı ayında 18 milyon 900 bin euro hacminde hafif silah ihracatı için izin verilirken, 2019 yılının aynı döneminde yaklaşık 35 milyon euro hacminde hafif silah ihracatına onay verilmişti. Raporda, hafif silah ihracatının yüzde 99'unun AB ve NATO ülkelerine yapıldığı belirtildi.

epd,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya'ya silah ihracatı düzenlemelerini ihlal ettiği suçlaması

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Türkiye'ye 344,6 milyon euroluk muharebe silahı

Türkiye, 2019'da 344 milyon 600 bin euroluk muharebe silahı ithalatıyla Almanya'nın silah ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu.  

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