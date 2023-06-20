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Almanya'nın nüfusu 84,4 milyona ulaştı

1 saat önce

Almanya'nın nüfusu 2022 yılında yüzde 1,3 artarak 84,4 milyona ulaştı. Yabancıların oranı yüzde 14,6'ya yükseldi.

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Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'nın nüfusu geçen yıl yüzde 1,3 arttı.

Wiesbaden merkezli Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da 2022 sonu itibarıyla 84,4 milyon insan yaşadığını duyurdu. Yabancıların oranı yüzde 14,6'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 1,34 milyonunun Türkiye, 1,05 milyonunun Ukrayna, 883 bininin de Suriye vatandaşı olduğu açıklandı. Almanya'da yaşayan Ukraynalıların sayısı 2022'de altı kattan fazla arttı.

Almanya'da yabancıların toplam nüfusa oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 13,1'di.

Yabancıların sayısı bir yılda 1,4 milyon artarken Alman vatandaşlarının sayısında 309 bin azalma kaydedildi.

Almanya nüfusu göçmenlerle gençleşti

Yirmi yaşın altındaki Alman vatandaşlarının oranı yüzde 18,6 olurken 20 ile 59 yaşları arasındakiler yüzde 49'luk kesimi oluşturdu. İstatistikler, 59 yaşın üzerindekilerin oranının yüzde 32,4 olduğunu ortaya koydu.

Yabancılar arasında ise 20 yaşın altındakilerin oranının yüzde 20,2; 20 ile 59 yaşları arasındakilerin oranının yüzde 67,4 ve 59 yaşın üzerindekilerin oranının yüzde 12,4 olduğu görüldü.

Toplamda ise 20 yaşın altındakilerin sayısı 427 bin, bir başka deyişle yüzde 2,8 arttı.

Almanya nüfusunun yaş ortalaması 0,1 yaş gerileyerek 44,6 oldu.

Nüfus 2021'de yüzde 0,1 artmıştı

Almanya nüfusunda bir önceki yıl kaydedilen artış yüzde 0,1'di. Almanya'nın nüfusunda geçen yıl kaydedilen yüzde 1,3'lük artışın ana sebebi Ukrayna'daki savaş olarak görülüyor. Ukrayna'dan gelen mülteciler, Almanya'nın 2022 yılında aldığı göçün verdiği göçten 1 milyon 455 bin fazla olmasına neden oldu.

Almanya'da önceki yıllarda olduğu gibi 2022'de de doğumdan fazla ölüm gerçekleşti. Ölen insan sayısıyla doğum sayısı arasındaki fark geçen yıl daha da açılarak 327 bine ulaştı.

epd/CÖ,TY

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