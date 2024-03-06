Almanya'nın ihracatında sürpriz artış

Almanya'nın Ocak ayı ihracatı bir önceki aya oranla yüzde 6,3 arttı. Bu bir aylık dönemde Almanya'nın ihracat hacmi 135,6 milyar euro oldu.

Almanya'nın Ocak ayı ihracatı bir önceki aya göre sürpriz bir şekilde yüzde 6,3 oranında arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin kamuoyu ile paylaştığı verilere göre, söz konusu dönemde, bölgelere göre en yüksek artış yüzde 8,9 ile Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ihracatta kaydedildi.

Ocak ayı boyunca yapılan ihracatın toplam hacmi 135,6 milyar euroyu buldu, bu da Almanya'nın 2023 yılının Ocak ayına kıyasla, yurt dışına yüzde 0,3 daha fazla satış yaptığını ortaya koyuyor. 135,6 milyar euroluk ihracatın 75,8 milyar euroluk kısmı AB ülkelerine ihracattan elde edildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ya da Çin gibi üçüncü ülkelere ise bir ay boyunca 59,7 milyar euroluk ihracat yapıldı. Burada da, 2023'ün Aralık ayına göre yüzde 3,1'lik bir artış kaydedildi.

En fazla ihracat ABD'ye

Almanya, daha önce de olduğu gibi en fazla ihracatı, bir ay öncesine oranla yüzde 1,7'lik bir düşüş yaşanmış olsa da, 12,5 milyar euroluk hacim ile ABD'ye yaptı. Çin'e yönelik ihracatın büyüklüğü ise yüzde 7,8'lik artışla 8,1 milyar euro oldu.

İhracatın yanı sıra ithalatta da, Aralık ayına göre artış görüldü. Federal İstatistik Dairesi, Almanya'nın bu dönemde yüzde 3,6'lık artışla 108 milyar euroluk ithalat yaptığını duyurdu. Ancak 2023'ün Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, bu kalemde yüzde 8,3'lük bir düşüş göze çarpıyor.

Almanya'nın en çok mal ithal ettiği ülkeler 10,4 milyar euroluk hacimle Çin ve 7,8 milyar euroluk mal alımı ile ABD oldu. Aralık ayı ile kıyaslandığında ise, Çin'den ithalatlarda yüzde 11,1; ABD'den ithalatlarda da yüzde 5,2 azalma olduğu görülüyor.

Almanya'nın 2023 yılındaki toplam ihracatı, bir önceki seneye oranla yüzde 1,4 azalmış, bu durum uzmanlar tarafından, yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı sebebiyle dış ülkelerden siparişlerin azalması ve jeopolitik risklerle açıklanmıştı.

AFP / ET,JD

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