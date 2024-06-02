Almanya'nın güneyi sele teslim

Almanya'nın güney eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar pek çok bölgede sele yol açtı. Bir itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

Almanya'nın güneyinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok bölgenin sular altında kalmasına neden oldu. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinin bazı bölgelerinde itfaiye ekipleri ve diğer acil yardım ekipleri taşan nehir ve dereler nedeniyle kesintisiz mesai yaptı. Yalnızca Teknik Yardım Ajansı'nın (THW) bin 800 personelini afet bölgelerinde görevlendirdiği belirtildi. Bavyera'da Cumartesi akşamı geç saatlere kadar 10 belediyenin, Tuna Nehri ve bazı kollarındaki su seviyesinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle afet durumuna geçerek alarm halinde kaldığı belirtildi.

Aralıksız devam eden yağışların Bavyera'da yalnızca yüz yılda bir ulaşılan su seviyelerinin görülmesine yol açtığı kaydedildi.

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun yağışlar çok sayıda bölgede sele yol açtı. Fotoğraf: Daniel Reinelt/Eibner/IMAGO

İtfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Bavyera'daki Pfaffenhofen an der Ilm'in kuzey kesiminde yerel yetkililer aşırı sel baskınlarından endişeli. Paar'daki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 140 kişinin bölgedeki iki huzurevinden tahliye edildiği, nehir kıyısına yakın bölgelerde de en az 100 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Bölgede aşırı yağışlar can kaybına da yol açtı. Selden kurtarılan bir aileye yardım eden bir itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. 42 yaşındaki itfaiye görevlisinin üç meslektaşıyla birlikte çıktığı görev esnasında bulundukları botun alabora olması sonucu hayatını kaybettiği ve sabah saatlerinde cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Evlerinde mahsur kalanlara botlarla ulaşıldı. Fotoğraf: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Hızlı tren raydan çıktı

Cumartesi akşamı geç saatlerde Münih'ten Köln'e giden bir hızlı trenin iki vagonunun Baden-Württemberg eyaletindeki Schwäbisch Gmünd yakınlarında meydana gelen toprak kaymasının ardından raydan çıktığı bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan 185 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

Görevliler suları boşaltmaya çalışıyor. Fotoğraf: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

Pazar günü için uyarı

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Pazar günü için Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinin büyük bölümünde şiddetli yağmurla birlikte gökgürültülü fırtına riski uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarının öğlen saatlerinden Pazarı Pazartesiye bağlayan geceye kadar etkili olması bekleniyor. DWD'den yapılan açıklamada, yoğun yağışların doymuş toprağı vurması halinde yine sele yol açabileceği belirtilerek, bodrum ve sokakların sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Yıldırım düşmesinden kaynaklanan zararın da görülebileceği belirtildi.

DW/SÖ,TY

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