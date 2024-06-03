Almanya'nın güneyi sel ile mücadele ediyor

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti ile Bavyera eyaletinin bazı bölgelerinde sel ve su taşkınlarının etkisi sürüyor. Bavyera eyaletinde Pfaffenhofen ilçesine bağlı Reichertshofen beldesinin Ebenhausen-Werk mahallesinde gece bir bent yıkıldı. Yerel yöneticilerin verdiği bilgiye göre bölgeden 800 kişi tahliye edildi.

Manching-Pichl bölgesinde bir bendin yıkılması sonucu kent sakinlerine binaların üst katlarına çıkmaları çağrısı yapıldı.

Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ın güneydoğusundaki Ebersbach an der Fils'te ise kent yönetimi şehirde yaşayanlardan tahliye hazırlıklarına başlanmasını istedi. Ebersbach an der Fils'in bağlı olduğu Göppingen yönetimi su taşkınının bir yerleşim yerine ulaştığını belirterek, bölgede olağanüstü görev talimatı verdi. Aşırı yağışlar eyaletin Rems-Murr ilçesinde de sele yol açtı. Polis sözcüsü, özellikle Rudersberg beldesinin sular altında kaldığını bildirdi. Bavyera eyaletinde de Günzburg ve Donau-Ries kentlerinde çok sayıda bölge tahliye edildi.

Regensburg'da Tuna nehri taştı Fotoğraf: Pia Bayer/dpa/picture alliance

Alman Meteoroloji Servisinin (DWD) verdiği bilgilere göre özellikle Almanya'nın güney bölgelerinde sağanak yağmur ve aşırı yağışların sürdüğü belirtiliyor. Bu sabah Tuna nehrinin güneyindeki bölgeler ile Bavyera Ormanı bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu. DWD, Oberschwaben ile Allgäu bölgelerinde yağmurun gün boyu süreceğini belirterek, uyarıda bulundu. Tuna'nın güney bölgelerinde sürekli yağan yağmurun nehrin kollarında ve Konstanz Gölü'nde su seviyesini yeniden yükseltmesinden kaygı duyuluyor. DWD, ülkenin doğu bölgelerinde de fırtına ve sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Baden-Württemberg eyaletinde Tuna Nehri'nin taştığı bölgede itfaiye suyu boşaltmayı çalıştı Fotoğraf: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

Başbakan Scholz bölgeye gidecek

Başbakan Olaf Scholz, bugün Bavyera eyaletinde su taşkını ve sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek. Hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Scholz'a İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de eşlik edecek.

Konstanz Gölü de aşırı yağışlar sonucu taştı Fotoğraf: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Demiryolu ulaşımı olumsuz etkilendi

Yağmurun sürmesi ve sel ülkenin güneyinde demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tren seferlerinin iptal olabileceğini veya seferlerde gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi. Açıklamada, Münih'ten Stuttgart, Würzburg ve Nürnberg yönlerine seferlerin yapılamadığı belirtildi. Münih-Berlin ile Stuttgart-Frankfurt hatlarında da bazı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde günler süren yağmurlar, hafta sonunda bölgedeki çok sayıda nehir ve derenin taşması ve bazı bentlerin yıkılması su taşkını ve sellere neden olmuştu. Hafta sonu Bavyera'da kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye eri hayatını kaybetmiş, bir kişi de kaybolmuştu. İtfaiye erinin cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

AFP, dpa/JD, EC

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