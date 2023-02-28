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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockFotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'nın feminist dış politika planı belli oldu

59 dakika önce

Almanya'nın feminist dış politikaya verdiği önemi vurgulayan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu konuya özel bir elçilik makamı oluşturulmasını planlıyor.

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın feminist dış politika konusundaki planlarının yer aldığı bir kılavuzu kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığının "çalışma metotlarını şekillendirmesi" ve "feminist refleks oluşturulmasına yardımcı olması" amacıyla tasarlanan 80 sayfalık belgenin nihai hâline Alman haber ajansı dpa ulaştı.

Baerbock'un planlarına göre, feminist dış politika konsepti, Almanya Dışişleri Bakanlığının gelecekteki çalışmalarında önemli bir rol oynayacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, hazırlanan yeni kılavuzun ön sözünde, "Feminist bir dış politika izliyoruz çünkü bu son derece gerekli. Çünkü dünya genelinde erkek ve kadınlar hâlen eşit muamele görmüyor" ifadelerini kullanıyor. Baerbock, "Kadın hakları, toplumlarımızın içinde bulunduğu durumun bir göstergesidir" diye ekliyor.

Yarın sunulması planlanıyor

Baerbock'un konsepti yarınki kabine toplantısının ardından Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile birlikte kamuoyuna sunması bekleniyor.

Feminist dış politikanın tüm dünyadaki kadın ve kızların eşitlik hakkının sağlanması için mücadele ettiğini belirten Baerbock, söz konusu konseptin "sadece kadınlar için yürütülen bir dış politika olmadığını, toplumun tüm üyeleri için olduğunu" vurguluyor.

Baerbock, feminist dış politikanın uygulanabilmesi için Bakanlık'ta yeni çalışma metotları ve yapılar geliştirmeyi planlıyor. Bu planlar arasında, "feminist dış politika için bir Dışişleri Bakanlığı elçisi" makamı oluşturmak da yer alıyor.

"Daha feminen bir yüz"

Baerbock, Bakanlığın yeni çalışma prensipleri için hazırlanan kılavuzda, "Dışişleri Servisimize daha feminen bir yüz vermek ve liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranını artırmak için sıkı şekilde çalışacağız" vaadinde bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı, proje fonlarının yüzde 80'inin 2025 yılındaki yasama dönemi sonuna kadar "cinsiyet hassasiyeti" güden bir şekilde bölüştürmeyi amaçlıyor.

Feminist dış politika, Alman Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında şöyle tanımlanıyor: 

"Feminist dış politika; cinsiyet eşitliği ve eşit katılımın, dünyada uzun vadeli barış ve güvenliğin ön koşulları olduğu inancına dayanıyor. Feminist dış politika, kadınlar ile marjinal grupların haklarının, temsiliyetinin ve kaynaklarının desteklenmesini ve çeşitliliğin teşvik edilmesini öngörüyor."

DW,dpa/CÖ,JD

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