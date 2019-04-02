 Almanya′nın eski futbol sorumlularına dolandırıcılık suçlaması | AVRUPA | DW | 06.08.2019

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AVRUPA

Almanya'nın eski futbol sorumlularına dolandırıcılık suçlaması

İsviçre Başsavcılığı, 2006 FIFA Dünya Kupası ile ilgili olarak Almanya’nın üst düzey eski futbol sorumluları hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt ve Theo Zwanziger (soldan sağa)

Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt ve Theo Zwanziger (soldan sağa)

İsviçre Başsavcılığı, Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan 2006 FIFA Dünya Kupası’nın organizatörleri hakkında dava açtı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, şampiyonanın Almanya’ya verilmesi süreciyle ilgili olarak Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger, eski genel sekreteri Horst R. Schmidt ile FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında, "DFB Teftiş Kurulu'nu, 6,7 milyon euro tutarındaki ödemenin gerçek nedeni konusunda hileli yollarla yanıltmak" suçlamasıyla dava açtı.

FIFA Generalsekretär Urs Linsi Schweiz

FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi

Başsavcılık açıklamasında, Zwanziger, Schmidt ve Linsi’nin dolandırıcılık, Nierbach’ın ise suç ortaklığı ile suçlandığı belirtiliyor.

Rüşvet iddiaları

Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için futbol federasyonu yetkilileri tarafından rüşvet ödendiği iddiaları gündeme damgasını vurmuş, İsviçre Başsavcılığı 2015 yılının Kasım ayında soruşturma başlatmıştı.

Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer’in, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında bir araya gelerek, 2006 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapılması için 6,7 milyon euro rüşvet karşılığında anlaştığı ileri sürülmüştü. Paranın, şampiyonaya Almanya’nın ev sahipliği yapmasını sağlayacak oyların rüşvet yoluyla satın alınması için kullanıldığı iddia edilmişti.

Franz Beckenbauer

2006 FIFA Dünya Kupası'na gölge düşüren skandalın kilit isimlerinden Franz Beckenbauer

Dönemin Adidas CEO'su Robert Louis-Dreyfus’un, 6,7 milyon euroyu 2002 yılında İsviçre’deki bir firma üzerinden Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın Katarlı eski yöneticisi Mohamed bin Hammam’ın hesabına havale ettiği tespit edilmişti. Bu paranın 2005 yılında Alman federasyon yetkilileri tarafından Louis-Dreyfus’a geri ödendiği iddia ediliyor.

Başsavcılık, "Katar makamlarının Eylül 2016 yılındaki adli yardımlaşma talebine yanıt vermemesi nedeniyle Mohamed Bin Hammam’a yapılan ödemenin gerçek amacı belirlenememiştir" bilgisini paylaştı.

Bu ödemenin, şampiyona sırasında gerçekleştirilmeyen bir galanın finansmanı için yapıldığı beyan edilmiş, yürütülen soruşturmalar ışığında gün ışığına çıkan iddialar dönemin federasyon başkanı Niersbach’ı istifa etmeye zorlamıştı.

Bu arada İsviçre Başsavcılığı, 2006 FIFA Dünya Kupası organizasyon komitesinin başkanlığını yürütmüş olan Beckenbauer hakkındaki rüşvet soruşturmasının, ünlü spor adamının "sağlık durumunun duruşmaya katılmasına mani olduğu gerekçesiyle" ayrı sürdürüleceğini açıkladı.

 

DW, dpa / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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İsviçre Başsavcılığı, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası ile bağlantılı olarak Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlattı. (01.09.2016)  

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Der Spiegel'in haberine göre, Almanya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'nı evsahipliği yapabilmek için rüşvet ödediği öne sürüldü. Olayın içinde Organizasyon Komitesi Başkanı Beckenbauer'in de olduğu iddia ediliyor. (16.10.2015)  

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