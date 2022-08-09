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Emine Sevgi Özdamar, Georg Büchner 2022 Ödülünü kazandı
Emine Sevgi Özdamar, Georg Büchner 2022 Ödülünü kazandıFotoğraf: Fredrik von Erichsen dpa/picture alliance
EdebiyatAlmanya

Almanya'nın en önemli edebiyat ödülü Türk yazara

4 saat önce

Almanya'da yaşayan yazar ve tiyatro sanatçısı Emine Sevgi Özdamar, Georg Büchner Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 50 bin euro değerindeki ödül Almanca konuşulan ülkelerdeki en önemli edebiyat ödülü olarak kabul ediliyor.

https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-en-%C3%B6nemli-edebiyat-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-%C3%B6zdamara-verildi/a-62753730

Almanya'da yaşayan Türk kökenli yazar, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Emine Sevgi Özdamar, 2022 Georg-Büchner Ödülü'nün sahibi oldu. Alman Dil ve Şiir Akademisi tarafından Salı günü Darmstadt'ta yapılan açıklamada, "Özdamar, Alman dili ve edebiyatının, yeni ufuklar, yeni konular ve son derece şiirsel bir tınıyı borçlu olduğu seçkin bir yazardır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Eserleri farklı diller, kültürler ve dünya görüşleri arasında hem entelektüel hem de şiirsel bir diyalog kuruyor, bize de okuyarak katılma fırsatı tanıyor" denildi.

75 yaşındaki Özdamar Malatya'da doğdu. Bursa ve İstanbul'da yaşadıktan sonra 1965 yılında iş gücü göçü kapsamında Almanya'ya geldi. Berlin'de bir fabrikada işçi olarak çalışırken tiyatro kurslarına da katıldı. Doğu Berlin'de tiyatro oyunlarında rol aldı. Daha sonra Batı Almanya'da, Fransa'da ve Türkiye'de tiyatro gruplarına katıldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Almanca roman, öykü, tiyatro oyunları ve senaryolar kaleme aldı. Almanya'da çok sayıda ödül alan ilk romanı "Hayat bir kervansaraydır, iki kapısı vardır, birinden girdim, diğerinden çıkıyorum" Türkçeye de tercüme edildi. Yazarın çok ödüllü romanı "Ein von Schatten begrenzter Raum" (Gölgelerle sınırlı alan) geçen yıl yayınlandı.

50 bin euro değerindeki Georg Büchner Ödülü, Almanca konuşulan ülkelerdeki en önemli edebi ödül olarak kabul ediliyor. Özdamar ödülünü 5 Kasım'da Darmstadt'ta düzenlenecek törende alacak. 1951'den bu yana verilen ödülü Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Günter Grass ve Erich Kästner gibi ünlü yazarlar da almıştı.

Ödül adını, Darmstadt'ta yetişen yazar, doğa bilimci ve özgürlük savaşçısı Georg Büchner'den (1813-1837) alıyor. Büchner'in en bilinen eserleri arasında Woyzeck ve Danton'un ölümü bulunuyor.

Ödül geçen yıl Avusturyalı yazar ve çevirmen Clemens J. Setz'e verilmişti.

dpa,AFP,epd/TY,BK

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