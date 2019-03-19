Almanya'nın ekonomik sıçramasının sonu yaklaşıyor mu?

Almanya'da beş ekonomi araştırma enstitüsünün bir araya gelerek hazırladığı "Ortak Ekonomi Öngörüsü" raporuna göre ülkenin ekonomik sıçramasının geçmişte kalacağı günler yaklaşıyor.

Yılda iki kez yayınlanan raporun ilkbahar verileri, Almanya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) büyüme tahminlerini 2019 yılında yüzde 1,9'dan yüzde 0,8'e çekildi.

Araştırmaya göre siyasi belirsizliklerin küresel ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Bunlar arasında ise birinci sırada Birleşik Krallık'ın bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) riski bulunuyor.

Rapora katkıda bulunan Halle Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IWH) Başkan Yardımcısı Oliver Holtermöller, yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisinin uzun vadeli yükselişi artık sona erdi" ifadesini kullandı.

Ancak Holtermöller sıçramanın sona erecek olmasına karşın, Alman ekonomisinde herhangi bir durağanlaşmanın beklenmediğini kaydetti. "Belirgin bir resesyon ihtimali oldukça düşük" diyen araştırmacı, 2020'deki GSYİH artış tahminlerinin yüzde 1,8 civarında olmasına dikkat çekti.

Brexit muamması

Rapora göre, Alman ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek en büyük unsurlardan birisi Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış süreci. Londra'nın Brüksel ile yollarını 12 Nisan'da herhangi bir anlaşma olmadan ayırması durumunda ekonomik büyümenin tahmin edilenden çok daha düşük seviyelerde kalması bekleniyor.

Büyüme oranını etkileyecek bir diğer risk de ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşları. Bunun yanı sıra Almanya çapında uzmanlaşmış işgücünün yetersizliğinin, arz mekanizmalarındaki eksiklerin ve otomotiv sanayiinde yaşanan sıkıntıların ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

Yıl başından bu yana aralarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) da olduğu bazı kurum ve kuruluşlar büyüme tahminlerini aşağıya çekmişti. OECD'nin son raporuna göre Almanya'ın GSYİH yükselişinin yüzde 0,7 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

DW,rtr,AFP,AP/ÇÖ,DÇÜ

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