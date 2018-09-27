 ″Almanya′nın ekonomik büyüme hızı düşecek″ | EKONOMİ | DW | 07.11.2018

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EKONOMİ

"Almanya'nın ekonomik büyüme hızı düşecek"

Alman ekonomisinin bu yıl ve 2019’da büyüme hızının düşeceği tahmin ediliyor. Ekonomi uzmanları, Almanya'yı bekleyen ekonomik olumsuzluklara karşı şimdiden önlem alınması tavsiyesinde bulundu.

Maschinenbauer Nordex (picture-alliance/dpa)

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Bilirkişi Kurulu, 2018 yılı büyüme tahminini belirgin şekilde düşürdü. Beş ekonomi profesöründen oluşan kurulun Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, Almanya'nın büyüme hızının yüzde 1,6 olması bekleniyor. İlkbahar tahmin raporunda ise Almanya'nın yüzde 2,3'lük büyüme hızını yakalayacağı belirtilmişti.

Rapora göre, 2019 yılında Alman ekonomisinin yüzde 1,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Mart ayında açıklanan raporda ise büyüme hızının yüzde 1,8 olacağı tahmininde bulunulmuştu.

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Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Christoph Schmidt, küresel ekonomik sistemin geleceğinin belirsizleşmesi ve nüfus yapısındaki değişiklik nedeniyle Almanya'yı çetin ekonomik sınavların beklediğini söyledi. Schmidt, Alman hükümetinin gelecekte de refah düzeyinin korunmasını sağlayacak ekonomik politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Schmidt, Almanya için durgunluk tehlikesi görmediklerini ancak büyüme hızının düşük olacağını tahmin ettiklerinin altını çizdi. Schmidt, dünya ekonomik konjonktüründeki risklerin de hâlâ yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Kurul Başkanı, bunların yanı sıra kalifiye işgücü sıkıntısının Alman özel sektörü için oluşturduğu sorunlara dikkat çekti.

Ekonomi uzmanlarının tavsiyeleri

Ekonomi Bilirkişi Kurulu, raporda Alman hükümetine tavsiyelerde de bulundu. Ekonomi politikalarının revize edilmesi uyarısında bulunan kurul, Doğu Alman eyaletlerini kalkındırmayı hedefleyen dayanışma vergisinin kaldırılmasını önerdi. Bunun yanı sıra,  büyük kentlerdeki gayrı menkul fiyatlarının artması nedeniyle emlak ve alım satım vergisinde düzenleme yapılmasını, kira yardımının arttırılmasını ve daha fazla sosyal konut inşa edilmesi talep edildi.

Ekonomi uzmanlarının tavsiyeleri arasında Avrupa Birliği'nin ticari himayecilik eğilimiyle mücadele etmesi, yeni serbest ticaret anlaşmaları imzalanması ve Dünya Ticaret Örgüt’ü kurallarına uygun misilleme stratejileri geliştirilmesi de bulunuyor.

Ekonomi uzmanları, işgücü potansiyelinin artırılması için emeklilik yaşını dolduranların çalışma hayatını sürdürmelerine imkân tanınması ve vasıflı eleman açığının göç yoluyla kapatılması tavsiyesinde de bulundu. Uzmanlar çalışma hayatının ortalama ömür beklentisiyle uyumlu hale getirilmesini de öneriyorlar. Emeklilik yaşının yükseltilmesi 1990 doğumluların 70 yaşında emekli olması anlamına geliyor.

Sonbahar tahmin raporunun tavsiyeler bölümünde, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına ilişkin anlaşmada uzlaşma sağlanamazsa, yeni bir anlaşmayla tarafların zararının asgaride tutulması önerisi de yer alıyor.

Beş kişilik Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Alman hükümetinin teklifiyle kuruluyor. Kurulun tavsiyelerinin hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Alman hükümeti de bu ve önümüzdeki yılları kapsayan büyüme tahminlerini düşürmüştü.

DW, afp, dpa/AG,JD, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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