Almanya’nın doğusunda aşırı sağcı şiddet arttı

Almanya’nın doğu eyaletleri ile Berlin’de 2018 yılında aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısında artış kaydedildi. Sağcı, Irkçı ve Antisemitist Şiddet Kurbanları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG) Salı günü Berlin’de 2018 yılı raporunu açıkladı. Buna göre, 2018 yılında Almanya’nın doğu eyaletleri ile Berlin’de sağcı, ırkçı ve antisemitizm kaynaklı bin 212 saldırı kayıtlara geçti. Raporda, bu sayının 2017’ye kıyasla yaklaşık yüzde 8 fazla olduğuna dikkat çekildi. Raporda, 2018 yılında bin 789 kişinin de bu saldırıların doğrudan mağduru olduğu belirtildi.

Birliğin yıllık raporunda, doğu eyaletleri arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çekildi. Berlin, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde aşırı sağ şiddetin artış gösterdiği, Mecklenburg-Vorpommern ile Saksonya-Anhalt eyaletlerinde düşüş yaşandığı ifade edildi.

VBRG’nin raporunda, kaydedilen vakaların üçte ikisinin ırkçılıktan kaynaklandığı belirtildi. Rapora göre, ırkçılık kaynaklı suçları, siyasi rakiplerle mücadele ile cinsel yönelim ve kimlik yüzünden işlenen suçlar takip ediyor. İşlenen suçlar arasında 962 vaka ile insan yaralama birinci sırada yer alıyor. Bunu 200 vaka ile zorlama ve tehdit izliyor.

Saksonya’da işlenen suçlarda artış

Rapora göre, en çok suçun işlendiği eyalet olan Saksonya’da 2018’de 317 suç eylemi kaydedildi. 309 vakanının kaydedildiği Berlin ikinci ve 174 vakanın yaşandığı Brandenburg üçüncü sırada yer alıyor.

Raporda, Saksonya’da kaydedilen saldırı ve suç eylemlerinin sayısının geçen yıla göre 90 vakayla artış gösterdiğine dikkat çekildi. Buna neden olarak, Chemnitz’te geçen Ağustos ayı sonunda işlenen bir cinayetin ardından kentte günlerce devam eden ırkçı ve aşırı sağcı eylemler gösterildi. Chemnitz’teki olayda, 35 yaşındaki bir Alman aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirmiş, Suriyeli ve Iraklı iki sığınmacı söz konusu kişiyi öldürmekle suçlanmıştı.

Batı eyaletlerinde durum

Raporda, yeterli veri olmaması nedeniyle Almanya’nın batı eyaletleri ile karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığı belirtildi. VBRG Başkanı Robert Kusche, sadece Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde istatistik tutulduğunu ifade etti. Kusche, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 2018’de 232 suç eyleminin kayıtlara geçtiği bilgisini verdi.

Jena Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü Direktörü Matthias Quent, aşırı sağcılığın sadece Almanya’nın doğusuna özgü bir sorun olduğunu düşünmenin yanlış olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan farklı sayılar

VBRG’nin sağ tandanslı şiddet eylemlerine ilişkin sayıları ile İçişleri Bakanlığı’nın verileri farklılık gösteriyor. VBRG, 2017 yılında sadece Almanya’nın doğu eyaletlerinde bin 123 şiddet eylemi kaydetmiş, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ise Almanya genelinde 821 vaka kayıtlara geçmişti. VBRG, emniyet kurumlarının bu konuda yeterince hassasiyet göstermemesi nedeniyle veriler arasında büyük farklılık oluştuğunu savunuyor. Bunun yanı sıra, her vakada nedenin kayıtlara geçirilmediğini belirtiliyorlar. İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılı aşırı sağ şiddetine ilişkin istatistikleri ise henüz açıklanmadı.

dpa,epd/JD,DÇÜ

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