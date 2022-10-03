Birleşme günü kutlamalarına Ukrayna damgasını vurdu

Almanya’da bugün düzenlenen ve iki Almanya’nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim kutlamalarına Ukrayna savaşı ve Almanya için sonuçları damgasını vurdu.

3 Ekim Almanya’da resmi tatil. 32 yıl önce bugün Batı Almanya diye bilinen Batı Almanya Cumhuriyeti ile Doğu Almanya diye tanınan Alman Demokratik Cumhuriyeti‘nin (DDR) birleşmesi resmen gerçekleşti. Almanya’da bu tarih sadece iki halkın ve ülkenin yeniden bir araya gelmesi sebebiyle değil, onlarca yıl ayrı varlık sürdüren iki devletin şiddet yaşanmadan birleşmesi nedeniyle de büyük önem taşıyor.

Bugün kutlamaların yapıldığı Erfurt kentindeki etkinliklere Ukrayna savaşı ve sonuçları damgasını vurdu. Alman politikacılar, Rusya’ya halen sempatinin daha fazla olduğu Almanya’nın doğu bölgesi ile Ukrayna'yı destekleyen batıdaki eyaletlerde yaşayan halkın bölünmemesi yönünde uyarılarda bulundular. Koronayı atlatan ancak olası sonuçları nedeniyle Erfurt'a gitmesine rağmen törene bizzat katılmayan Başbakan Olaf Scholz bir kutlama mesajı gönderdi.

Kutlamalar kapsamında Erfurt'taki Marien Katedrali'nde ekümenik ayin de düzenlendi Fotoğraf: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakan Scholz, Almanya gibi Ukrayna'nın birliğinin de savunulması gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı, açıklamasında Ukrayna’ya desteğin artarak süreceğini de belirtti ve Almanya’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sınırları şiddetle değiştiremeyeceği konusundaki tutumunu açık ve net biçimde gösterdiğini belirtti.

Almanya Federal Meclisi Başkanı Bärbel Bas Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Almanya Federal Meclisi Başkanı Bärbel Bas da Almanya'yı Ukrayna konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Doğu eyaletinden politikacıların sözleri tartışma yaratıyor

Doğu eyaletlerinden Saksonya’nın Başbakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Michael Kretschmer, Birleşmenin 32’nci yılında bile ülkenin doğu ile batı eyaletleri arasındaki farkların var olmaya devam ettiğine işaret etti. Almanya Yazı İşleri Ağı’na (RND) konuşan Kretschmer, bu farklılıkların kabul edilmesi gerektiğini savundu ve benzer farklılıkların Ukrayna savaşı konusuna yaklaşımda da görüldüğünü söyleyip, asıl kafa yorulması gereken boyutun da bu farklılıklara nasıl yaklaşılması gerektiği olduğunu söyledi. CDU'lu politikacı, son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının "dondurulması gerektiği" görüşünü savunup, diplomatik çözüm için Almanya'nın inisiyatif üstlenmesini talep ediyor. Kretschmer'in Rusya'dan enerji alımının sürmesi yönündeki talepleri de partisi de dahil büyük tepki yarattı.

Yine doğu eyaletlerinden Brandenburg’un Başbakanı Dietmar Woidke ise hem doğu hem de batıdaki vatandaşları, aralarındaki farkılıklara rağmen birleşme gününü birlikte kutlamaya çağırdı. Rheinische Post gazetesine konuşan Woidke, birleşme sırasında üstesinden gelinmesi gereken bütün zorluklara rağmen iki Almanya’nın yeniden tek bir ülke olabilmesinin herkes için bir kazanım olduğunu söyledi ve "kutlanmalı, kutlanması gerekli" diye belirtti.

Erfurt'taki kutlamalar kapsamında üç gün süren halk şenliği de düzenlendi Fotoğraf: Martin Schutt/dpa/picture alliance

İki Almanya’nın birleşmesi kutlamaları dün bir halk festivali ile başladı. Bu yıl kutlamaların yapıldığı yer olarak seçilen Erfurt'taki kutlamalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dahil yine üst düzey katılımla gerçekleştirildi.

ABD’den mesaj

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Almanya’nın birleşme gününü kutladı ve ülkenin NATO'nun daimi bir ortağı olduğunun altını çizdi. Blinken, "demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin savunulmasında Almanya gibi güçlü bir partner ile birlikte çaba içinde olmaktan ve neredeyse 80 yıldır barış ve güven için çabalayan yapılara sahip olmaktan dolayı ABD’nin kendisini şanslı addettiğini" vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Blinken’in, Berlin ile sarsılmaz ortaklığın önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmesinden mutluluk duyacağını söylediği vurgulandı. ABD ayrıca Almanya’ya Ukrayna’ya destek konusunda öncü rol oynaması sebebiyle ve bu sene yürüttüğü G7 başkanlığı sebebiyle teşekkür de etti. Açıklamada "Güzel bir birleşme günü diliyoruz" cümlesinin Almancası olan "Einen schönen Tag der Deustchen Einheit" cümlesi de yer aldı.

Doğu Almanya’da 1989 yılında iki ülkenin birleşmesi amacıyla başlayan ve düzenli biçimde süren gösteriler 3 Ekim 1990'da iki ülkenin kan dökülmeden, barışçıl bir şekilde aradaki sınırların açılmasıyla Almanya’nın yeniden tek bir ülkeye dönüşmesiyle nihayetlendi.

İki Almanya'nın birleşmesinin 30. yılı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFP, dpa/ ETO, JD