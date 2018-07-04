Almanya'nın 2018 bütçesi kabul edildi

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması altı ay sürünce 2018 yılının bütçe görüşmeleri gecikmeli olarak dün tamamlandı. Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen 343 milyar 600 milyon euroluk federal devlet bütçesi beşinci kez olmak üzere bu yıl da borçlanmadan finanse edilecek.

2019 mali yıl bütçe taslağı da yasamanın yaz tatiline girdiği 7 Temmuz'dan bir gün önce bakanlar kurulundan geçti. Bütçe tasarı haline getirildikten sonra meclisin onayına sunulacak.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz 2018 bütçesinin sağlam şekilde finanse edilebildiğini ve geleceğin önemli yatırımlarıyla Almanya'nın sosyal dayanışmasına yüklü kaynak ayırabileceklerini söyledi.

Bakan, çocuklu ailelerin konut sahibi olabilmesi ve 5 binden fazla okulun hızlı internete bağlanabilmesi için daha fazla yatırım yapılacağını açıkladı. Scholz Gümrük, Federal Polis Teşkilatı ve Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'ne de daha fazla personel alınacağını duyurdu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz 2018 bütçesiyle 5 binden fazla okulun hızlı internete bağlanabilmesi için yatırım yapılacağını açıkladı

Alt gelir gruplarının yükü azalacak

Meclis Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde Sol Parti savunma bütçesinin arttırılmasını eleştirirken ana muhalefet partisi Almanya için Alternatif (AfD), Almanya'nın Avrupa Birliği bütçesine yaptığı mali katkının yeterli olmadığını savundu.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti milletvekilleri de çocuklu ailelerin konut sahibi yapılabilmesi için uygulanacak teşviklerin verimsiz sübvansiyon uygulamasını yeniden başlatacağını öne sürdü. Yeşiller Partisi sözcüleri de bütçenin "durağanlık sembolü" olduğunu ve sosyal ayrışma, çocuk fakirliği ve iklim değişimi gibi acil sorunlara yanıt veremediğini dile getirdi.

Her zaman olduğu gibi 2018'de en büyük bakanlık bütçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ayrıldı. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, alt gelir gruplarının sosyal sigorta primlerinin düşürüldüğünü ve daha az prim ödeyeceklerin emeklilik aylıklarında düşüş olmayacağını söyledi. Çalışma Bakanı'nın alt gelir gruplarının ücret yan gelirlerini azaltma planları koalisyon partileri arasındaki tartışmalı konular arasında yer alıyor.

DW, dpa/AG,HS

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