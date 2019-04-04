Almanya'nın Şubat ayı ihracatı düştü

Alman ekonomisi küresel ekonomideki yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşları gibi riskler nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi alanında önde gelen kurumlar büyüme tahminlerini düşürürken, bugün açıklanan dış ticaret verileri de hem ihracat hem de ithalatın beklenenden fazla düştüğünü gösterdi.

Wiesbaden merkezli Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalırken, ihracatta son bir yıldaki en büyük düşüş gerçekleşmiş oldu. İthalat da yüzde 1,6 azaldı. Dış ticaret fazlası 18,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

ING'den Carsten Brzeski verilerle ilgili değerlendirmesinde "Alman ihracat sektörünün aynı anda kafa tutabilmesi için küresel ticarette çok fazla kriz var" dedi.

Almanya ekonomisi son 10 yıldır büyüyor, ancak 2018'de son beş yılın en zayıf ekonomik büyümesini kaydetmişti. Önde gelen ekonomi araştırma enstitüleri geçen hafta, Alman ekonomisinin büyüme tahminlerini 2019 yılında yüzde 1,9'dan yüzde 0,8'e çekmişti. Alman hükümetinin Ocak ayında yüzde 1 olarak açıkladığı 2019 büyüme tahminini bu ay güncellemesi bekleniyor.

dpa,rtr,AFP/BÜ,SSB

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