  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Türkiye ekonomisiAşırı sağın yükselişi
PolitikaAlmanya

Almanyalı Müslümanlardan Scholz'a Gazze çağrısı

27 Mart 2024

Almanya'daki Müslüman derneklerinin çatı örgütü KRM, Başbakan Scholz'a yazdığı açık mektupta Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba göstermesini istedi.

https://p.dw.com/p/4eBVE
Bir cami içinde cemaat
Fotoğraf: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin de üyesi bulunduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Başbakan Olaf Scholz'a bir açık mektup yazarak Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba göstermesini istedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki terör saldırısını kınadıklarını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Müslüman dernekler, Gazze'deki sivil halkın durumunun felaket boyutunda olduğuna dikkat çekerek 12 binden fazlası çocuk olmak üzere 33 binden fazla sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğüne, 70 binden fazla Filistinlinin yaralandığına işaret etti.

İsrail'e karşı Güney Afrika tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) açılan soykırım davasına atıfta bulunan KRM, resmi raporlar ve doğruluğu teyit edilmiş video görüntülerinin çok sayıda savaş suçunu belgelediğini belirterek "Yaşanan akıl almaz acılar göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası toplum, özellikle de Almanya Federal Cumhuriyetimiz, kayıtsız bir şekilde seyredemez ya da yüzeysel eleştirilerle yetinemez. Almanya şimdiye kadar savaşa bir son verilmesi için maalesef yeterli çaba göstermemiştir" denildi.

"Almanya'nın dünyadaki itibarı zedelendi"

Alman hükümetinin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin, Almanya'nın dünyadaki inanılırlığını zedelediği belirtilen mektupta, "Ülkemiz İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası itibarının en düşük olduğu bir dönem yaşamaktadır" ifadesine yer verildi.

KRM'nin Başbakan Scholz'a yazdığı mektupta dokuz talep yer aldı: Kalıcı barış ortamı oluşturma hedefi güdecek şekilde kalıcı bir ateşkes için kararlı çaba gösterilmesi, İsrail ordusunun orantısız güç kullanmaması ve masum sivillerin Hamas'ın suçları nedeniyle topluca cezalandırılmaması için harekete geçilmesi, Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan yardımların sadece hava değil, kara yoluyla da mümkün kılınması için adımlar atılması, tüm aktörlerin işlediği savaş suçlarının belgelenmesi ve cezai takibat için hazır edilmesinin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarı için gerekli adımların atılması, iki devletli çözüm için kararlı diplomatik çaba sarf edilmesi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin sona ermesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumuyla ilgili bir rapor hazırlamasının sağlanması, yasadışı Yahudi yerleşimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkılması, UCM tarafından talep edilen tüm önlemlerin hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi.

 

DW / BK,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya İslam Konferansı, ilk kez 2006 yılında Hristiyan Demokrat İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble'nin girişimi ile toplanmıştı

Almanya'da Müslümanlarla hükümet arasında antisemitizm tartışması

Almanya'da Müslümanlarla hükümet arasında antisemitizm tartışması

Almanya'da yaşayan Müslümanlarla hükümet temsilcilerini bir araya getiren İslam Konferansı'nda Ortadoğu'da tırmanan gerginlik damgasını vuruyor. Müslüman dernekleri, antisemitizm eleştirileri ile karşı karşıya.
Politika22 Kasım 2023
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek

Almanya Müslümanlar Konseyi Başkanı Yahudi düşmanlığını kınadı

Almanya Müslümanlar Konseyi Başkanı Yahudi düşmanlığını kınadı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, Yahudi düşmanlığının İslam'da günah olduğunu belirterek, antisemitizme karşı çıktı. Mazyek diğer yandan tüm Müslümanların aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirtti.
Toplum4 Kasım 2023
Deutschland Polizeischutz für Moscheen

Almanya'da camilere tehdit mektupları: Müslümanlar tedirgin

Almanya'da camilere tehdit mektupları: Müslümanlar tedirgin

Almanya'da camilere tehdit içeren mektupların yollanması Müslüman toplumu ve cami cemaatlerinde huzursuzluğa yol açıyor. Müslümanlar camiler için polis koruması talep ediyor.
Toplum11 Ağustos 2023