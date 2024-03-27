Almanyalı Müslümanlardan Scholz'a Gazze çağrısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin de üyesi bulunduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Başbakan Olaf Scholz'a bir açık mektup yazarak Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba göstermesini istedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki terör saldırısını kınadıklarını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Müslüman dernekler, Gazze'deki sivil halkın durumunun felaket boyutunda olduğuna dikkat çekerek 12 binden fazlası çocuk olmak üzere 33 binden fazla sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğüne, 70 binden fazla Filistinlinin yaralandığına işaret etti.

İsrail'e karşı Güney Afrika tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) açılan soykırım davasına atıfta bulunan KRM, resmi raporlar ve doğruluğu teyit edilmiş video görüntülerinin çok sayıda savaş suçunu belgelediğini belirterek "Yaşanan akıl almaz acılar göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası toplum, özellikle de Almanya Federal Cumhuriyetimiz, kayıtsız bir şekilde seyredemez ya da yüzeysel eleştirilerle yetinemez. Almanya şimdiye kadar savaşa bir son verilmesi için maalesef yeterli çaba göstermemiştir" denildi.

"Almanya'nın dünyadaki itibarı zedelendi"

Alman hükümetinin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin, Almanya'nın dünyadaki inanılırlığını zedelediği belirtilen mektupta, "Ülkemiz İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası itibarının en düşük olduğu bir dönem yaşamaktadır" ifadesine yer verildi.

KRM'nin Başbakan Scholz'a yazdığı mektupta dokuz talep yer aldı: Kalıcı barış ortamı oluşturma hedefi güdecek şekilde kalıcı bir ateşkes için kararlı çaba gösterilmesi, İsrail ordusunun orantısız güç kullanmaması ve masum sivillerin Hamas'ın suçları nedeniyle topluca cezalandırılmaması için harekete geçilmesi, Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan yardımların sadece hava değil, kara yoluyla da mümkün kılınması için adımlar atılması, tüm aktörlerin işlediği savaş suçlarının belgelenmesi ve cezai takibat için hazır edilmesinin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarı için gerekli adımların atılması, iki devletli çözüm için kararlı diplomatik çaba sarf edilmesi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin sona ermesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumuyla ilgili bir rapor hazırlamasının sağlanması, yasadışı Yahudi yerleşimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkılması, UCM tarafından talep edilen tüm önlemlerin hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi.

DW / BK,EC

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