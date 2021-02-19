Almanyalı Müslümanlara "oy kullanın" uyarısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, ülkede sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan Müslüman seçmeni 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

Konsey Başkanı Ayman Mazyek, "Kullanılmayan her oy, ülkemizi tehlikeli bir şekilde bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülistlere verilmiş oydur" dedi.

Müslümanlara seçim bilgilendirme kampanyası

Mazyek, Almanya'daki seçim sistemi konusunda bilgilendirme amacıyla başlatılan çok dilli kampanyaya da dikkat çekerek kampanya kapsamında hazırlanan afişler, Cuma hutbeleri ve konferansların değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek

Mazyek, "Biz Almanya'nın bir parçasıyız ve kampanyamızla Almanlar ve Müslümanlar olarak demokrasimiz ve özgürlükçü anayasal düzenimizin korunmasına yönelik sorumluluğumuzu vurguluyoruz" dedi.

Almanya'da "süper seçim yılı" olarak adlandırılan 2021'de seçmenler meclis seçimlerinin yanı sıra eyalet parlamento seçimleri ve yerel seçimler için de oy kullanacak.

KNA/BK,SSB

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