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Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği binası önünde İranlı polis memuru - (14.02.2006)
Arşiv Fotoğraf: picture-alliance/epa/A. Taherkenareh
PolitikaAlmanya

Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: İran'ı terk edin!

48 dakika önce

İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısında bulunan Almanya, ülkedeki koşullar gereği konsoloslukların vatandaşlara gerekli desteği veremediğini duyurdu.

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Almanya'da federal hükümet, İran'da yaşayan tüm vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında, İran'da bulunan Almanlar için, "Keyfi gözaltına alınma, sorgulanma ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılma riski bulunduğu" ifade edildi. Açıklamada, özellikle Alman vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına da sahip çifte vatandaşların "tehlike altında" olduğu vurgulandı. Bakanlık, son zamanlarda İran'da çok sayıda yabancının keyfi bir biçimde tutuklandığını, ayrıca Tahran yönetiminin bugünlerde, hem Alman hem İran vatandaşlığı bulunan kişileri "sık sık ve genelde anlaşılmaz sebeplerle" gözaltına aldığını ve sorguladığını bildirdi.

"Konsolosluk desteği sağlayamıyoruz"

Alman Dışişleri, İran'da tutuklu bulunan kişilerin yakınlarının da düzenli bir şekilde baskı altına alındığını ve Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin, konsolosluklar aracılığıyla destek verme olanaklarının da "büyük oranda kısıtlı, hatta imkansız" olduğunu aktardı.

İran'da yaklaşık altı haftadan bu yana, ülkede son yıllarda görülen en büyük kitlesel protesto eylemleri düzenleniyor. Güvenlik güçleri, Eylül ayında Mahsa Amini isimli bir kadının İran ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolara son derece sert müdahalelerde bulunuyor.

 

AFP / ET,EC

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