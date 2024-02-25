Almanya'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi

Berlin Ukrayna'ya 100 milyon euroluk yeni bir insani yardımda bulunacağını açıkladı. Böylece Almanya'nın, iki yıldır Rusya'ya karşı savaşan ülkeye toplam insani yardımlarının çapı 1 milyar euroya ulaştı.

Almanya, Rusya'nın iki yıl önce başlattığı saldırı savaşına karşı topraklarını savunmaya çalışan Ukrayna'ya 100 milyon euro değerinde yeni bir insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Ukrayna'yı ziyeret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkenin güneyinde, Mikolayiv kentinde yaptığı açıklamada, 100 milyon euroluk yardım paketi ile birlikte, Berlin'in Ukrayna'ya savaşın başlangıcından bu yana yaptığı insani yardımların 1 milyar euro miktarının ulaştığını dile getirdi. Baerbock, yapılan son yardımla, Rus saldırısı altındaki Ukraynalıların içme suyu şebekeleri ile hastanelerini onarıp, kendi evlerini inşa etmelerine katkı sağlanacağını ifade etti.

Konuşmasında, "Putin'in terörü burada her gün devam ediyor" ifadesini kullanan Baerbock, "Ancak Ukrayna'daki insanlar şunu açık bir şekilde ortaya koyuyor: Hiçbir gün, hiçbir saldırı onların hayatta kalma mücadelesini yok edemeyecek" dedi. Bu açıdan Almanya'nın Ukrayna'ya, "sadece kendini savunması ve köylerini işgalden kurtarması için askeri yardımda bulunmakla kalmayacağını" vurgulayan Baerbock, Ukrayna'nın yeniden inşası için, ülkesinin insani yardımlara öncelik vermeye devam edeceğini bildirdi.

Almanya'da federal hükümet, Ukrayna'nın desteklenmesi için Haziran ayında uluslararası bir yeniden imar konferansı düzenlemeyi planlıyor.

Rusya'nın hava saldırılarında, büyük oranda tahrip olan tarihi bir okul binası Fotoğraf: Bildarchiv Foto Marburg, Ievhenij Vasjukov

Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapılarından Mikolayiv

Annalena Baerbock'un ziyaret ettiği, Odessa'nın 130 kilometre doğusunda yer alan Mikolayiv'de, Ukrayna'nın en büyük üçüncü limanı bulunuyor. Ancak savaş sebebiyle bu limandaki tüm faaliyetler durduruldu. Şehir aynı zamanda, gemicilik üzerine eğitim veren büyük bir üniversiteye de ev sahipliği yapıyor.

2022 yılının Mart ayında, savaşın başlamasında kısa süre sonra Mikolayiv'deki bölgesel yönetim binasına Rus ordusunun fırlattığı bir füzenin isabet etmesi sonucu 37 kişi ölmüş 30 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu bina şu an bir savaş anıtı olarak işlev görüyor.

Son olarak Şubat ayı başında Rus hava saldırısına maruz kalan kentte çok sayıda bina hasar görmüş, birçok insan yaralanmıştı. Kentte, savaşın başlangıcından bu yana bin 300'den fazla apartman ve binden fazla müstakil ev ya kısmen zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

dpa / ET,JD

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