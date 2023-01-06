Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot ve Marder desteği

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden, yayımladıkları ortak açıklamada Berlin ve Washington'ın Ukrayna'ya yapacağı yeni askeri yardımlar hakkında bilgi verdi.

"Marder" tipi zırhlı muharebe aracı Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları ve bir Patriot füze bataryası vereceği belirtildi. ABD'nin ise Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçlarıtemin edeceği açıklandı.

Uluslararası ajanslara konuşan ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya verilecek Bradley sayısının 50 civarında olacağını belirtti.

İkinci Patriot bataryası

ABD de geçen ay Ukrayna'ya bir Patriot hava savunma bataryası sağlayacağını açıklamıştı. Önceki gün de Fransa Ukrayna'ya AMX-10 RC tipi zırhlı savaş araçları vereceğini duyurmuştu.

Ancak Ukrayna'nın ABD yapımı Abrams ya da Alman Leopard tankları gibi daha ağır savaş araçları için defaatle ilettiği talepler şu ana kadar Batılı müttefiklerince karşılanmadı.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, planlanan Patriot desteği için Başbakan Scholz'a teşekkür etti. Zelenskiy, "Iris-T sistemi ve Gepard uçaksavar tanklarıyla birlikte Almanya tüm Rus füzelerinin engellenmesinin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunuyor" dedi.

Ukrayna lideri, yayımladığı video mesajdaysa hem Scholz hem de Biden'a teşekkür ederken "Yeni bir Patriot bataryamız ve güçlü zırhlı araçlarımız olacak. Bu, ülkemiz için gerçekten büyük bir zafer" ifadelerini kullandı.

Putin'in ateşkes talimatına tepki

Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortodoks Noeli sebebiyle36 saatlik ateşkes talimatı vermesineyse tepki gösterdi.

Bunun Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişini durdurmak ve buraya daha fazla Rus askeri gönderebilmek için yapılan bir aldatmaca olduğunu öne süren Zelenskiy, "Ama bu onlara ne verecek? Sadece toplam kayıplarını artıracak" dedi.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,BÖ