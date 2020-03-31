 Almanya′dan test kapasitesini katlayacak buluş | ALMANYA | DW | 31.03.2020

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ALMANYA

Almanya'dan test kapasitesini katlayacak buluş

Frankfurtlu araştırmacılar aynı anda birden fazla numunenin test edilebildiği bir yöntem buldu. Bu yöntem sayesinde günde 40 bin olan test kapasitesinin 200 bin ila 400 bine çıkarılması umuluyor.

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Almanya'nın Hessen eyaleti Bilim Bakanlığı, Frankfurtlu araştırmacıların birden fazla numuneyi aynı anda test edebilen bir yöntem geliştirdiğini bildirdi. Alman Kızılhaçı kan bağış bölümü ve Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi Tıbbi Viroloji Ensititüsü görevlilerinden oluşan ekibin buluşunun, test kapasitesini beş ila on kat artırabileceği belirtildi.

Hessen eyaleti Bilim Bakanı Angela Dorn, birden fazla numunenin aynı anda test edilebilmesiyle test kapasitesinin "teşhiste kalite kaybı yaşanmadan" şu anki günlük kapasite olan 40 binden 200 bin ila 400 bine kadar yükseltilebileceğine dikkat çekti.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede en önemli hedeflerden birinin test kapasitesinin yükseltilmesi olduğuna işaret eden Dorn, "Enfekte olmuş kişileri ancak bu şekilde erkenden tespit ve izole edebiliriz. Frankfurtlu araştırmacıların metodu büyük bir keşif. Gelecekte çok daha fazla kişinin test edilebilmesini sağlayacak" dedi. Bilim Bakanı, testlerin özellikle sağlık alanında, ambülanslarda ya da gıda sanayisinde çalışanlar için önemine dikkat çekti.

Normalde şüpheli kişinin boğaz ya da burnundan alınan parçacıklar tek başına teste tabi tutuluyor. Yeni yöntemde ise birden fazla numunenin özel bir sıvı içinde birlikte test edildiği, testin, SARS-CoV-2 genomunu doğrudan tespit eden PCR yöntemi yardımıyla yapıldığı kaydedildi. Bu yöntemin uygulanmasıyla toplamda sonucun negatif çıkması durumunda parçacıkların hepsinin temiz olduğu sonucuna kesin olarak varılabileceği, toplam sonucun pozitif çıkması halinde ise parçacıkların yeniden teker teker test edilmesinin gerekeceği belirtiliyor.

epd/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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