 Almanya′dan Türkiye′ye silah satışında rekor | ALMANYA | DW | 17.10.2019

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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışında rekor

Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle silah satışına getirilen kısıtlamaya rağmen bu yıl Türkiye’ye silah ihracatında rekor kırdı. Türkiye’ye silah satışları son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya'nın Kiel kentinde Thyssenkrupp'a ait denizaltı tersanesi

Almanya'nın Kiel kentinde Thyssenkrupp'a ait denizaltı tersanesi

Türkiye 2019 yılının ilk sekiz ayında Almanya'dan 250 milyon 400 bin euro değerinde silah ithal etti. Söz konusu rakam, henüz sene sonu gelmemiş olmasına rağmen, Türkiye'nin 2005'ten bu yana en fazla ithalatı bu yıl yaptığını gösteriyor. Rakamlar, Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı'na ait.

Almanya Türkiye'ye geçtiğimiz yıl da 242 milyon 800 bin euro değerinde silah satmış, bu da Almanya'nın toplam 770,8 milyon euro tutarındaki yıllık silah ihracatının yaklaşık üçte birine tekabül etmişti. Ankara böylelikle geçen yıl Alman savunma sanayi ürünlerinin açık ara bir numaralı alıcısı oldu. Bu sene de, Suriye harekatı nedeniyle silah satışının kısıtlanması kararına rağmen Türkiye büyük ihtimalle yine birinci sırada yer alacak.

Tamamına yakını deniz kuvvetlerine

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'ye satılan silah türlerinin neredeyse tamamının deniz kuvvetleri için olduğunu da bildirdi. Bu ürünlerin büyük olasılıkla Alman Thyssenkrupp şirketinin katkılarıyla Türkiye'de üretilen 214 sınıfı altı adet denizaltı ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Almanya hükümeti söz konusu parçaların satışını 2009 yılında onaylamış ve bu ihracatı "Hermes kefaleti" denen ve Alman firmalarını dış müşterilerin ödeme yapamamasına karşı koruyan kefaletle güvence altına almıştı.

Öte yandan Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışlarına verdiği yeni onaylarda da, son üç yılın ardından bu sene ilk kez artış kaydedildi. Hükümetin 9 Ekim tarihine dek toplam 28,5 milyon euroluk savunma ürünlerinin satışını onayladığı, bunun da geçtiğimiz yılın tamamında onaylanan toplam 12,9 milyon euroluk satışın iki katından fazla olduğu bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG milislerine karşı düzenlenen askeri operasyonda kullanabileceği silah ve teçhizatın satışına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak diğer silahlar ve daha önce onaylanan satışlar bu karardan etkilenmiyor. Bu sebepten dolayı Almanya'dan Türkiye‘ye, senenin sonuna dek silah gönderilmeye devam edilebilecek.

Dağdelen'den hükümete dalaverecilik suçlaması

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Almanya; ABD, Güney Kore, İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye'nin en büyük beş silah tedarikçisinden biri konumunda bulunuyor.

İlgili soru önergesini sunan Sol Partili Sevim Dağdelen, açıklanan rakamlarla federal hükümetin kendini ifşa ettiğini ve bu verilerin, Türkiye'nin nasıl vicdansızca ve yüklü miktarlarda silahlandığını gösterdiğini dile getirerek, "Hükümetin kısıtlayıcı silah ihracatı politikası laflarının, büyük bir dalavere olduğu böylece deşifre oldu" dedi.

dpa/ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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