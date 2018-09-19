 Almanya′dan Türkiye′ye silah ihracatı azaldı | ALMANYA | DW | 30.09.2018

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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı

Alman hükümetinin göreve başladığı 14 Mart'tan bu yana Türkiye'ye silah ihracatında azalma kaydedildi. O tarihten beri Türkiye'ye 916 bin 902 euro değerinde 16 silah ve teçhizat satışına izin verildi.

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Alman Ekonomi Bakanlığı, Yeşiller partili milletvekili Omid Nouripour'un Türkiye'ye silah ihracatıyla ilgili sorularını yanıtladı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, 14 Mart'ta yemin ederek görevine resmen başlayan Alman hükümeti o tarihten bu yana Türkiye'ye 916 bin 902 euro değerinde 16 silah ve teçhizat satışına onay verdi. 1 Ocak-14 Mart arasındaki sürede ise Türkiye'ye 9 milyon 700 bin euro değerinde 34 ihracata onay verildi.

Alman hükümeti 2017 yılında Türkiye'ye 34 milyon 200 bin euro değerinde 138, 2016'da ise 83 milyon 900 bin euro değerinde 213 silah ve teçhizat satışına yeşil ışık yakmıştı. 2016 yılında, Türkiye Alman silah sanayisinin en fazla silah ihracatı yaptığı 20 ülke arasında yer alıyordu.

Afrin operasyon sonrası ihracat azaldı

Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı. Bu yılın Mart ayından beri ihracat rakamlarında daha da azalma kaydetti. Türkiye bu yılın Ocak ayında Afrin'de kontrolü elinde tutan YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekâtını başlatmış ve operasyonda Alman yapımı Leopard 2 tanklarını kullanmıştı. Leopard 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkması Almanya kamuoyunda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin tartışmalara neden olmuştu. Hükümet kamuoyundan gelen baskılar üzerine, silah satışının askıya alındığını açıklamış ve bundan sonraki kararların yeni hükümete bırakıldığını duyurmuştu.

Almanya-Türkiye ilişkileri Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik Nazi benzetmeleri nedeniyle uzun süre gergindi. Son aylarda iki ülke ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 21 Eylül'de Berlin'i ziyaret ederek Alman mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Ardından Erdoğan 27-29 Eylül tarinleri arasında Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. Ekim sonlarında ise Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Türkiye'yi ziyaret edecek.

dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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