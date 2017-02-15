 Almanya′dan Türkiye′ye seyahat kuralları güncellendi | Almanya | DW | 01.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kuralları güncellendi

Yeni kademeli normalleşmeyle birlikte yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak yolculara yönelik Covid-19 tedbirleri de güncellendi.

default

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ile Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde dikkat edilmesi gereken Covid-19 tedbirlerine yer verdi.

Buna göre Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kara, hava ve deniz yoluyla girişlerde:

Girişten en az 14 gün önce Covid-19 aşısının tamamlandığına ya da son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığının geçirildiğine dair resmi bir belge ibraz edilmesi durumunda yolculardan negatif PCR testi talep edilmeyecek. Ayrıca bu kişilere karantina tedbirleri de uygulanmayacak.


Almanya'dan Türkiye'ye bu belgeler dışında giriş yapanlardan ise:

  • Girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu veya girişten en fazla 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi sonucunun ibral edilmesi yeterli olacak.
  • Bunun yanı sıra yolcuların varış noktalarında Sağlık Bakanlığı tarafından örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecekler. Bu uygulamaya tabi tutulan yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış noktalarına seyahatlerine izin verilecek. Test sonuçları pozitif çıkanların tedavileri yaptırılacak, pozitif sonuç alınan vakaya yakın teması olanlar da kendi belirledikleri yerlerde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. 10. günde yapılacak PCR testi sonucunda yapılacak testin negatif çıkması halindeyse karantina süreci sonlandırılacak. Bu kişilerden B.1.617 mutantı taşıdığı belirlenen kişilerin ise karantina süreci 14. günün sonunda negatif bir PCR testi sonucuyla sonlandırılacak.

Konuyla ilgli olarak Türk Hava Yolları'ndan da bir bilgilendirme yapıldı. Türk Hava Yolları, normalleşme tedbirleri sürecinde bazı bölgelere yeniden başlatılan uçuşlarını ve hangi ülkelere seyahatte test sonucu istendiğini duyurdu.


Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları sona erdi.

Ayrıca bazı ülkelerden seyahat edecek kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceği açıklandı.

Açıklamada Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda HES kodu uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

DW/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye bu yaz Almanya'dan turist ağırlayabilecek mi?

Turizm devi TUI, seyahat uyarısına rağmen Antalya seyahatlerine start veriyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği de Türkiye’ye tatile gitmek isteyenler için "güvenli koridor" talep ediyor.  

Türk vatandaşları için Schengen ülkelerine seyahat zorlaştı

Türkiye AB’den vize serbestisi beklerken yeşil pasaportlu Türk vatandaşları için sınır girişlerinde uygulanan kontroller sıkılaştırıldı. Schengen vize başvurusu reddedilenlerin oranı ise iki kat arttı.  

Almanya'da da turizm sektörü alarm veriyor

Pandemi Almanya'da da turizmi vurdu. Sektör geçen yılki kaybın yaklaşık yüzde 80 olduğuna işaret ediyor. Tatil ve seyahate ilgi ve özlem var, Türkiye'ye yönelik talep de mevcut. Ancak satışlara yansımıyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kuralları güncellendi

Yeni kademeli normalleşmeyle birlikte yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak yolculara yönelik Covid-19 tedbirleri de güncellendi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  