Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kuralları güncellendi

Yeni kademeli normalleşmeyle birlikte yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak yolculara yönelik Covid-19 tedbirleri de güncellendi.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ile Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde dikkat edilmesi gereken Covid-19 tedbirlerine yer verdi.
Buna göre Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kara, hava ve deniz yoluyla girişlerde:
Girişten en az 14 gün önce Covid-19 aşısının tamamlandığına ya da son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığının geçirildiğine dair resmi bir belge ibraz edilmesi durumunda yolculardan negatif PCR testi talep edilmeyecek. Ayrıca bu kişilere karantina tedbirleri de uygulanmayacak.
Almanya'dan Türkiye'ye bu belgeler dışında giriş yapanlardan ise:
Konuyla ilgli olarak Türk Hava Yolları'ndan da bir bilgilendirme yapıldı. Türk Hava Yolları, normalleşme tedbirleri sürecinde bazı bölgelere yeniden başlatılan uçuşlarını ve hangi ülkelere seyahatte test sonucu istendiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları sona erdi.
Ayrıca bazı ülkelerden seyahat edecek kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceği açıklandı.
Açıklamada Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda HES kodu uygulamasının devam ettiği ifade edildi.
DW/ MK,HT
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