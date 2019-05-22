 Almanya’dan Türkiye’ye S-400 çağrısı | DÜNYA | DW | 22.05.2019

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DÜNYA

Almanya’dan Türkiye’ye S-400 çağrısı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararını gözden geçirmesini arzu ettiklerini, ABD’nin yaptırımlarına hedef olmanın ne Türkiye ne de NATO’nun çıkarına olacağını söyledi.

Amerikanische und Türkische Flagge (Colourbox)

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'e olağan basın toplantısında, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının Alman hükümeti tarafından nasıl değerlendirildiği soruldu.

Soruya yanıt verirken sözlerine, "Federal Hükümeti gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor" diyerek başlayan Seibert, Türkiye hükümetinin Rus hava savunma sistemi alma niyetinin, NATO ittifakı içerisinde uzun süredir eleştirel bir şekilde tartışılmakta olan bir konu olduğunu söyledi.

NATO için kuvvetlerinin müşterek çalışabilirlik yetkinliğine sahip olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Seibert, "Bu nedenle bir müttefikin, Rus sistemi tedarik etmek istemesi, ilgili NATO kurullarında yoğun olarak tartışılan zorlu soruları gündeme getiriyor" dedi.

Seibert: Almanya hükümeti gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor

Seibert: Almanya hükümeti gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor

ABD'deki yaptırım düzenlemeleri uyarınca, Türk Hükümeti'nin S-400'leri satın alması halinde yaptırımlara hedef olabileceğine dikkat çeken Seibert, şöyle konuştu: "Bunun da aslında ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olacak bir gelişme olacağı ortada. Bu nedenler ışığında Federal Alman Hükümeti, Türkiye'nin, transatlantik ittifak içerisindeki konumunu dikkate alarak, kararını gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır."

Erdmann 'endişeliyiz' demişti

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann da bir süre önce Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararının Alman hükümetinde büyük endişe yarattığını duyurmuştu.

Nisan ayı sonunda Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı’nda konuşan Büyükelçi Erdmann, Almanya'nın ABD ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığına dikkat çekmiş, "Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde kenetlenmiş kalmaya devam etmesini istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" aktarmıştı.

Erdmann, her devletin dilediği silah sistemlerini satın almakta özgür olduğunu vurgulamakla birlikte, "Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" demişti.

DW,DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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