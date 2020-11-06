Almanya'dan Türkiye'ye korona notası

Almanya hükümeti, koronavirüs vakaları ile ilgili uyguladığı bilgi paylaşım yöntemleri nedeniyle Türkiye'ye eleştitilerde bulundu. Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan bir Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'den salgın hakkındaki "haberlerin ve verilerin yeniden uluslararası standartlara göre açıklanmasının" talep edildiğini dile getirdi. Sözcü, bununla ilgili olarak geçen ekim ayı başında Ankara'ya sözlü nota verildiğini de sözlerine ekledi.

Der Spiegel'in haberine göre Almanya bu adımı, Türkiye'nin, enfekte olmasına rağmen semptom göstermeyen kişileri istatistiklerden çıkarması üzerine attı. Ankara'nın bu uygulamasının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen normlara uymadığını vurgulayan Bakanlık sözcüsü, böyle bir değerlendirmede enfekte olmuş çok sayıda kişinin istatistiklere girmediğini ifade etti.

Büyükelçi ile de görüşüldü

İlgili habere göre, Türkiye'ye sözlü nota verilmesinden iki hafta sonra, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın kriz görevlisi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ne bir kez daha Almanya'nın kaygılarını aktardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bugün itibariyle, "Türkiye'nin açıkladığı istatistiklerde hala bir değişikliğe gitmediği için, bu ülkedeki gerçek vaka sayıları hakkında güvenilir bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı" görüşünde olduğu belirtiliyor.

Almanya hükümeti, geçen ağustos ayında dört vilayeti (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya) Türkiye geneli için yaptığı seyahat uyarısının dışında bırakmış ancak ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, 9 Kasım tarihinden itibaren seyahat uyarısının yeniden Türkiye'nin tamamı için geçerli olacağını duyurmuştu. Der Spiegel'e göre Alman hükümetinin kararını değiştirmesine, Ankara'nın istatistikleri açıklamada izlediği yöntem neden oldu.

AFP / ET,TY

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