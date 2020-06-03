 Almanya’dan Türkiye’ye ″Kavala’nın tutukluluğuna son ver″ çağrısı | ALMANYA | DW | 04.06.2020

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ALMANYA

Almanya’dan Türkiye’ye "Kavala’nın tutukluluğuna son ver" çağrısı

Alman Devlet Bakanı Michael Roth, Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yaptığı Türkiye’yi, uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle de uyardı.

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Almanya, AİHM kararına rağmen Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye'ye "uluslararası yükümlülüklerini yerine getir" çağrısı yaptı.

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, bugün yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin sürmesini "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

"Gecikmeksizin uygula"

AİHM'in Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılmasını" isteyen 10 Aralık 2019 tarihli kararının kesinleşmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin gereğini yerine getirmediğine işaret eden Roth, "Türkiye'ye güçlü ifadelerle, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme, AİHM kararını gecikmeksizin uygulama çağrısını yapıyorum" dedi.

Osman Kavala

Osman Kavala

Roth, "Türkiye artık nihayet hukuk devleti ve insan hakları standartlarına uyulmasını güvence altına alınmasını temin etmek zorundadır" ifadelere yer verdiği açıklamasında, Almanya'nın tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin istisnasız olarak AİHM kararlarına saygı göstermesi ve uymasını sağlamak için kararlılık sergileyeceğini kaydetti.

Almanya'nın Avrupa Konseyi'nin karar organı olan Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlandığını hatırlatan Michael Roth, "Almanya, Osman Kavala davasını dönem başkanlığı sırasında da çok büyük bir dikkatle izlemeye devam edecek" dedi.

Alman Hükümeti'nin İnsan Hakları Özel Temsicili Baerbel Kofler de 13 Mayıs'ta konuyla ilgili bir açıklama yapmış, Türkiye'nin yargı kararlarına rağmen Osman Kavala'yı serbest bırakmamasını eleştirmişti.

Kofler, Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlaline son vermesi, sözleşme kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısını yapmıştı.

Almanya, bu yılın kasım ayı itibariyle AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını üstlenecek.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

 

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