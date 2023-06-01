  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
PolitikaAvrupa

Almanya'dan Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözünüzü tutun

8 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine bir an önce onay talep etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de konuyu görüşmek üzere Ankara'ya gideceğini duyurdu.

https://p.dw.com/p/4S3dS
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Hanna Johre/NTB/REUTERS

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a, İsveç'in NATO üyeliğine hızlı bir şekilde onay verilmesi çağrısında bulundu.

NATO dışişleri bakanları toplantısına katıldığı Norveç'in başkenti Oslo'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Baerbock, tüm NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç'e, İttifak'a dahil edilmeleri konusunda söz verdiğini ve böylesi zamanlarda, "Verilen sözlere güven duyulmasının" çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Baerbock, Temmuz ayında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nde, "İsveç'i de nihayet üye olarak ağırlamanın" büyük önem taşıdığını ifade etti.

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın olası bir NATO üyelik süreci ile ilgili olarak da, İttifak'ın "açık kapı politikasının" geçerli olduğunu ancak "Süregelen bir savaşın ortasında yeni bir üyelikten bahsedilemeyeceğini" ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce, Temmuz ayındaki zirvede ülkesi için de NATO üyeliği yolunun açılmasını talep etmişti.

Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç'in üyelik sürecini hızlandırmak için "yakın gelecekte" Ankara'ya gideceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Stoltenberg Oslo'da yaptığı açıklamada, "İsveç'in üye olacağına elbette eminim. Bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFotoğraf: Heiko Junge/IMAGO

İsveç ile birlikte NATO üyeliğine başvuran Finlandiya, 4 Nisan'da 31'inci üye olarak İttifak'a katılmıştı. İsveç'in üyeliğine ise bugüne dek Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz onay vermedi. NATO'ya üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirve, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

 

dpa,AFP / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Almanya'dan Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözünüzü tutun

Politika8 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AYM'den bekçilerin yetkilerine kısmi iptal kararları

AYM'den bekçilerin yetkilerine kısmi iptal kararları

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Berlin'deki Türkler Erdoğan'ın kazanmasını kutlarken

Almanya'daki Türklerin çoğunluğu Erdoğan'a mı oy veriyor?

Almanya'daki Türklerin çoğunluğu Erdoğan'a mı oy veriyor?

Politika5 saat önce
Prag Paneuropa Gipfel Gruppenbild

Avrupalı liderler Rusya'ya Moldova'dan mesaj verecek

Avrupalı liderler Rusya'ya Moldova'dan mesaj verecek

Politika7 saat önce
2013, İstanbul Taksim'deki Gezi eylemleri sırasında

Gezi: Kutuplaştırma politikalarının yükseldiği 10 yıl

Gezi: Kutuplaştırma politikalarının yükseldiği 10 yıl

Politika21 saat önce
Türkische und deutsche Fahnen

Almanya-Türkiye ilişkileri yeni dönemde nasıl şekillenecek?

Almanya-Türkiye ilişkileri yeni dönemde nasıl şekillenecek?

Politika31 Mayıs 2023
Berlin | In Deutschland lebende Türken feiern den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan

Seçimler sonrası DİTİB ve Ülkücüler tartışmaların odağında

Seçimler sonrası DİTİB ve Ülkücüler tartışmaların odağında

Politika31 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön