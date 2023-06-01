Almanya'dan Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözünüzü tutun

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine bir an önce onay talep etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de konuyu görüşmek üzere Ankara'ya gideceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a, İsveç'in NATO üyeliğine hızlı bir şekilde onay verilmesi çağrısında bulundu.

NATO dışişleri bakanları toplantısına katıldığı Norveç'in başkenti Oslo'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Baerbock, tüm NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç'e, İttifak'a dahil edilmeleri konusunda söz verdiğini ve böylesi zamanlarda, "Verilen sözlere güven duyulmasının" çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Baerbock, Temmuz ayında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nde, "İsveç'i de nihayet üye olarak ağırlamanın" büyük önem taşıdığını ifade etti.

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın olası bir NATO üyelik süreci ile ilgili olarak da, İttifak'ın "açık kapı politikasının" geçerli olduğunu ancak "Süregelen bir savaşın ortasında yeni bir üyelikten bahsedilemeyeceğini" ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce, Temmuz ayındaki zirvede ülkesi için de NATO üyeliği yolunun açılmasını talep etmişti.

Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç'in üyelik sürecini hızlandırmak için "yakın gelecekte" Ankara'ya gideceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Stoltenberg Oslo'da yaptığı açıklamada, "İsveç'in üye olacağına elbette eminim. Bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: Heiko Junge/IMAGO

İsveç ile birlikte NATO üyeliğine başvuran Finlandiya, 4 Nisan'da 31'inci üye olarak İttifak'a katılmıştı. İsveç'in üyeliğine ise bugüne dek Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz onay vermedi. NATO'ya üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirve, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

dpa,AFP / ET,BK

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