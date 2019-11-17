Almanya’dan Türkiye için VPN uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye’ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı.

“Ceza Hukuku” alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye’de VPN ağlarınının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, “doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir” uyarısında bulunuldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi. Türkiye’de “cumhurbaşkanına hakaret” ya da “bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma” suçlarından yargılananların, bir çok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı, “Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, daha önceki seyahat tavsiyesi metninde, Türkiye’nin herhangi bir gerekçe öne sürmeden kimi Alman vatandaşlarının ülkeye girişini engellediğine dikkat çekmiş, “Türkiye’ye girişi reddedilenlerin büyük bir kısmını, Kürt ve Türk Alevi aile geçmişi olanlar oluşturmaktadır” ifadelerine yer vermişti.

Yapılan son güncellemelerde bu ifadeler yer almazken, bunun yerine, “Son dönemde artan oranda, Almanya’daki Kürt derneklerinde aktif olan ya da geçmişte aktif olmuş olan Alman vatandaşları tutuklanmaktadır” tespitine yer verilmesi dikkat çekti.

"Alman temsilciliklerini bilgilendirin”

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca gözaltına alınan ya da yurtdışına çıkışı engellenen Alman vatandaşlarının içinde bulundukları durum hakkında Alman temsilciliklerini bilgilendirmelerini isteyerek şu ifadelere yer verdi:



“İçeriğini anlamadığınız hiç bir belgeyi imzalamayın. Avukat desteği talep edin. Kimliğinizi hep yanınızda taşıyın. Güvenlik kontrollerinde işbirliğine açık davranış sergileyin.”

Suriye harekâtı ışığında güncelleme

Öte yandan Almanya, Türkiye’nin 9 Ekim tarihinde Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekât üzerine seyahat tavsiyelerini güncellemiş, vatandaşlarından Türkiye’nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istemişti. Alman hükümeti ayrıca, "Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı" ifadesiyle de vatandaşlarına dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunulmuştu. Alman Dışişleri Bakanlığı yaptığı son güncellenmelerle bu uyarılarını daha keskin ifadelerle yineledi ve ayrıntılandırdı.

"Sınır bölgesine seyahat etmeyin” uyarısı

Vatandaşlarını Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, “Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari’ye gitmekten kaçınılması elzem” ifadelerine yer verdi.

“Büyük metropoller hedef alınabilir”

Ayrıca “Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı” denilen son güncellemede, “Terör” alt başlığı altında şu uyarı yapıldı:

“Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiç bir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir.”

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığına, özellikle büyük kentlerde polis ve güvenlik güçlerinin gözle görülür şekilde mevcudiyet gösterdiğine dikkat çekmekle birlikte, “Terör gruplarının askeri olmayan hedeflere de saldırı düzenlemiş olması nedeniyle tüm Türkiye genelinde terör tehlikesi olduğundan yola çıkılmalı” ifadelerine yer verdi.

"Tahammülsüzlük” vurgusu

Bu arada Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyeleri arasında vatandaşlarının dikkate almalarını önerdiği çarpıcı bölümler de yer alıyor.

“Özel davranış kalıpları önerileri” alt başlığı altında Türkiye’nin çoğunluğu Müslüman bir ülke olduğuna işaret edilerek, “Turistik plajlar dışında, davranış ve hareket tarzı ile kılık kıyafetin yerel örf ve adetlere uygun olması önerilir” denildi.

Alman hükümeti ayrıca Alman vatandaşlarına, “Ramazan’da, turistik bölgeler dışında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının” tavsiyesinde bulundu. Ramazan sırasında, turistik bölgeler haricinde “kısıtlamalar” olduğu ifade edilirken, “yemek yemenin, içecek tüketmenin, sigara içmenin tahammül edilmemesi söz konusu olabiliyor” görüşüne yer verildi.

Fotoğraf uyarısı

Türkiye seyahat tavsiyelerinde bir de fotoğraf uyarısı yer alıyor. “Fotoğraf çekmekten kaçının, ihtiyatlı olun, icabında izin isteyin” ifadelerine yer verilen bu bölümde, Türkiye’de askeri ve diğer güvenlik kurumlarının, sınır bölgelerinin ve güvenlik kurumu çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğine dikkat çekildi. Metinde, “Mezarlıklar, dini yerler ve özel mülklerde fotoğraf çekilmesi halkın ve güvenlik güçlerinin olumsuz tepkisine yol açabilir” uyarısı yapıldı.

Değer Akal/Berlin

© Deutsche Welle Türkçe