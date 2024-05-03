Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayıları artarken iltica başvurularının sayısı da düşüyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kalıcı değil.

Haber portalı Spiegel'de yayınlanan bir habere göre Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bir miktar artış gösterdi. Cuma günü yayınlanan haberde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan gizli bir analize atıfta bulunulurken, İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü haberdeki verileri doğruladı.

Söz konusu habere göre, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 565 olan sınır dışı sayısı, Ocak-Mart 2024 döneminde toplam 4 bin 791'e yükseldi. Mart ayı sonu verilerine göre Almanya'da ülkeyi terk etmesi gereken yaklaşık 234 bin kayıtlı kişi bulunuyor. Bunların 46 bini "Duldung" (Müsamaha) statüsü olarak bilinen oturum hakkına sahip olmadığı halde ülkede bulunmasına göz yumulan kişiler.

Yasalara göre "Duldung" ile müsamaha gösterilen kişiler Almanya'yı terk etmek zorundalar. Ancak kimlik belgelerinin olmaması ya da hastalık gibi belirli mazeretleri olanlar sınır dışı edilemiyor.

Scholz azaltma sinyali vermişti

Almanza Başbakani Olaf Scholz 2023 sonbaharında Spiegel'e verdiği bir demeçte, "Artık Almanya'da kalma hakkı olmayanları büyük ölçekte sınır dışı etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Spiegel'deki habere göre, güvenlik çevrelerinde yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yaratacağı baskı nedeniyle sınır kontrollerinin artırılması ve daha fazla görevlendirme yapılması gibi gerekçelerle sınır dışı etme faaliyetlerinin sekteye uğrayabileceği endişesi hakim.

Güvenlik yetkililerinin yılın başından bu yana düzensiz göçte hafif bir gevşeme olduğu yönünde tespitte bulundukları kaydedilen haberde, yine de göçün yüksek bir seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi.

Haberde mevcut rakamların "yasa dışı göçün artık kontrol altında olduğu" sonucuna götürmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, söz konusu düşüşün sadece "geçici bir soluklanma" olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Federal Göçmen Bürosu, 2024 yılının ilk çeyreğinde yeni iltica başvurularının sayısını 65 bin 419 olarak açıklamıştı. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise 80 bin 978 ilk başvuru yapılmıştı.

dpa / TY,ET

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