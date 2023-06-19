  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
GöçAlmanya

Almanya'dan nitelikli iş gücü için yeni kolaylıklar

2 saat önce

Almanya'ya AB dışından nitelikli iş gücünün göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısında ek iyileştirmelere gidildi. Yasanın son hali bu hafta mecliste oylanacak.

https://p.dw.com/p/4SlbZ
Fotoğraf: Oliver Boehmer/Zoonar/picture alliance

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü  için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasında bu amaç doğrultusunda bazı değişikliklere gidiliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, Mart ayında oluşturulan yasa tasarısında bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaştığı, yasanın son halinin bu hafta içinde Federal Meclis'te oylanacağı bildirildi.

AB dışındaki ülkelerden iş gücünün Almanya'ya göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısında iyileştirme yapılan konulardan biri, Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelirin ayda 3 bin 500 euroya düşürülmesi oldu.

İltica sürecinde iş bulma imkânı

Bir başka iyileştirme, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere, iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olma imkânı tanınması. Böylece mülteci statüsüne kavuşmamış kişiler ilk kez statü değiştirme ve oturma izni alma fırsatına sahip olacak. Ancak bu düzenleme, sadece iltica başvurusu 29 Mart itibarıyla işlemde olan kişiler için geçerli olacak.

Alman hükümeti, bu düzenlemelerle yılda ek 75 bin iş gücünün ülkeye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni göç yasasında "Fırsat Kartı" denilen düzenlemeyle bir puanlama sistemi çerçevesinde yabancı iş gücünün iş aramak için Almanya'ya gelmesi de kolaylaştırılıyor. Meslek diploması ve deneyimi bulunan nitelikli iş gücü, diplomasının Almanya tarafından tanınmasını beklemeden Almanya'ya gelebilecek. İyi eğitimli nitelikli iş gücünün sadece eğitimini aldığı meslekte değil, benzer alanlarda da çalışması mümkün olacak.

Turist vizesiyle gelen işe girebilecek

Almanya'ya turist vizesiyle gelen, ancak burada iş bulan kişilerin artık önce ülkelerine geri dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek. Nitelikli iş gücünün ailesini yanına alması da kolaylaştırılacak.

"Batı Balkan düzenlemesi" olarak bilinen, Balkanların batısındaki altı ülkeden iş gücünün istihdamında süre sınırı kaldırılacak ve yıllık kontenjan ikiye katlanarak 50 bin kişiye yükseltilecek. Batı Balkan düzenlemesinin, yapılacak ikili görüşmeler ışığında başka ülkelere de genişletilmesi öngörülüyor.

Almanya içindeki iş gücünün daha iyi değerlendirilebilmesi için de çalışanların mesleki vasıflarını geliştirmek üzere alacakları ek eğitimlere mali destek sağlayan bir yasa hazırlığı yapılıyor.

rtr/BK,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'ya yüksek nitelikli göç arttı

Almanya'ya yüksek nitelikli göç arttı

OECD araştırması, Almanya'ya yüksek nitelikli göçte artış kaydedildiğini, göçmenlerin ülkeye uyumunda da iyileşme olduğunu ortaya koydu.
Göç15 Haziran 2023
Rostock Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde korona tedavisi gören hastalar ve hastabakıcılar

Almanya nitelikli iş gücü açığını kapatamıyor

Almanya nitelikli iş gücü açığını kapatamıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da nitelikli iş gücü açığı kapatılamıyor. Alman Dışişleri ve Çalışma bakanları, hastabakıcıları Almanya'ya çekebilmek umuduyla Brezilya'ya gitti.
Göç5 Haziran 2023
Porsche'ye ait bir yedek parça üretim merkezi

Almanya "mühendisler ülkesi" vasfını yitiriyor mu?

Almanya "mühendisler ülkesi" vasfını yitiriyor mu?

Nitelikli eleman sıkıntısı her alanda zirveye ulaştı. Bu durum Almanya'nın hem sanayi ve teknoloji merkezi olma konumunu hem de refah düzeyini tehdit ediyor. Yurt dışından vasıflı elemanlar bu sorunu çözülebilir mi?
Politika27 Mayıs 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'dan nitelikli iş gücü için yeni kolaylıklar

Göç2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei CHP Tahsin Tarhan

CHP'li Tarhan: Yurt dışında yeni bir sistem kuracağız

CHP'li Tarhan: Yurt dışında yeni bir sistem kuracağız

Politika4 saat önce
ABD'deki Georgia Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jennifer Mccoy

Profesör Mccoy: En büyük tehlike muhalefetin pes etmesi olur

Profesör Mccoy: En büyük tehlike muhalefetin pes etmesi olur

Politika5 saat önce

Kiliselere devlet yardımı kesiliyor mu?

Kiliselere devlet yardımı kesiliyor mu?

İnanç11 saat önce
DW Global Media Forum 2023

DW Küresel Medya Forumu başladı

DW Küresel Medya Forumu başladı

Basın özgürlüğü12 saat önce
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi genel kurul salonu

AKPM: Seçim kampanyası demokratik değildi

AKPM: Seçim kampanyası demokratik değildi

Hukuk ve Adalet18 Haziran 2023

Blinken'in ilk Çin ziyareti başladı

Blinken'in ilk Çin ziyareti başladı

Politika18 Haziran 2023
Ana sayfaya dön