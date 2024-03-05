Almanya'dan Macron'un "korkaklık" ifadesine tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı desteklemede müttefiklerin "korkak olmaması gerektiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Pistorius'un açıklamaları İsveç'te mevkidaşı Pal Jonson'la düzenlediği ortak basın toplantısında geldi. Bakan Pistorius bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Bizim, en azından benim açımdan, sahaya asker gönderme ya da daha fazla ya da daha az cesarete sahip olma gibi tartışmalara ihtiyacımız yok" dedi. Pistorius "Bu, Ukrayna'yı elimizden geldiğince destekleme konusunda yaşadığımız sorunları çözmemize pek de yardımcı olmuyor" diye konuştu.

İsveç Savunma Bakanı Jonson aynı soruya verdiği yanıtta Ukrayna'yı destekleme konusunda "birlik" içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Jonson'un birliktelik vurgusunu destekleyen Pistorius, "Konu kimin daha fazla şey sunabileceği, kimin daha cesur olduğu ya da kimin daha, her ne ise o, olduğu değil. Konu en alakalı zorluklara odaklanmak. Bunlar da etkin ve hızlı bir biçimde sanayi kapasitelerini, örneğin top mühimmatı üretimini ya da hava savunma sistemini, artırmak. Bizim de buna odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fotoğraf: Gonzalo Fuentes/AFP/Getty Images

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta yaptığı açıklamada Batı'nın Ukrayna'ya askeri birlik göndermesine ülkesinin kapalı olmadığını söylemişti. Çek Cumhuriyeti'ne bugün resmi bir ziyaret düzenleyen Macron burada yaptığı açıklamada Avrupa'da büyük tartışma yaratan bu açıklamasının "tamamen arkasında durduğunu" ifade etti. Macron Avrupa'nın Ukrayna savaşında "korkak olunmaması gereken" bir ana doğru yaklaştığını söyledi.

Macron'un 26 Şubat tarihinde yaptığı açıklama sonrasında Avrupalı ülkelerin büyük kısmı Ukrayna'ya asker gönderme fikrine sıcak bakmadıklarını belirtmişti. Fransız yetkililer gönderilecek askerlerin Rus askerleriyle sıcak çatışmaya girmek yerine mayın temizleme gibi geri görevlerde yer alabileceği görüşünü ifade ediyor.

DW, AFP / EC, BK