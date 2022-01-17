Almanya'dan Kavala açıklaması: Gözümüz duruşmada

Alman hükümetinin insan hakları politikaları ve insani yardımlardan sorumlu yetkilisi Luise Amtsberg, Kavala duruşması vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Kavala'nın tutukluluğunu devam ettirmek suretiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden (AİHS) kaynaklanan yükümlülüklerini yıllardır yerine getirmediğini belirterek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu nedenle başlattığı ihlal sürecine atıfta bulundu.

Osman Kavala

"Başka adımların atılmasını engellemek Türkiye'nin elinde" diyen Amtsberg, "Bu nedenle Avrupa'daki insan haklarının korunmasına önem veren diğer pek çok kişi gibi benim gözüm de İstanbul'daki duruşmada" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Kavala yine katılmadı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirme sonrasında görülen üçüncü duruşmaya tutuksuz sanıklar Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ile avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya iştirak etmedi.

Duruşmada CHP milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra izleyici olarak yer alıyor. Ayrıca Fransa, İtalya ve Belçika başkonsolosları, Avrupa Birliği (AB) Elçi müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda'dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da duruşmayı takip ediyor.



DW / BK,TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe