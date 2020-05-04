Almanya’dan kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda yapacağı toplantı öncesinde anlaşma taslağı basına sızdı.

Haber ajanslarının detaylarını duyurduğu taslak metne göre hükümet ve eyalet yönetimleri bütün dükkanların açılması konusunda anlaştı. Taslak metne göre eyalet yönetimleri kamu hayatının tekrar kademeli olarak açılması konusunda kendileri karar verecek.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun tarafından hazırlandığı bildirilen taslak metinde vaka sayısına bağlı olarak okullar, restoran ve barlar, oteller, fuarlar, güzellik salonları, sinema ve tiyatroların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek kaydıyla açılmasına eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Açık havada yapılacak amatör karşılaşmaların bazı şartlar altında yeniden başlayabileceği bildirildi.

Sosyal mesafe kısıtlamalarına da eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı taslak metinde netleşmedi. Bazı eyaletlerin 15 Mayıs'ta başlamasını istediği belirtildi. Maçlar başlamadan önce iki hafta karantina uygulaması ve hazırlık kampı öngörülüyor.

Almanya'da son dönemde salgından farklı düzeylerde etkilenen eyalet yönetimlerinden kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde sesler yükselmeye başlamıştı. Bu anlaşma ile salgın konusunda söz hakkı eyalet yönetimlerine verilmiş oluyor.

İkinci dalga önlemi

İkinci salgın dalgasının önlenmesi için ise hükümet ve eyalet yönetimlerinin kısıtlamalar gevşetildikten sonra vaka sayısında artış gözlemlendiği taktirde derhal söz konusu bölgede yerel kısıtlama uygulanması konusunda anlaştığı bildilriliyor.

Buna göre vaka sayısı eşiği ise bölge veya şehirlerde son 7 gün içinde "100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka" olarak belirlendi.

Almanya diğer büyük Avrupa ülkelerine göre koronavirüsle mücadelesinde daha başarılı oldu. Robert Koch Enstitüsü vaka sayısının 947 kişi artarak 164 bin 807'ye ulaştığını duyurdu. Ülkede salgın nedeniyle toplam 6 bin 996 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters, AFP / SSB, TY

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