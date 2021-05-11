 Almanya′dan İsrail′e ″güçlü dayanışma″ mesajı | ALMANYA | DW | 12.05.2021

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ALMANYA

Almanya'dan İsrail'e "güçlü dayanışma" mesajı

Almanya Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Rivlin’e dayanışma mesajı verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrailli mevkidaşı Rivlin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrailli mevkidaşı Rivlin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alman hükümeti, Hamas’ın Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını sert ifadelerle kınarken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i arayarak “güçlü dayanışma” mesajı verdi.

Steinmeier’in İsrailli mevkidaşı Rivlin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’den İsrail’i hedef alan roket saldırılarının “hiç bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini” söylediği, bu saldırılara hedef olan İsrail halkına “sınırsız dayanışma duygularını” ilettiği belirtildi.

Alman Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rivlin’in gelişmeler hakkında Steinmeier’i bilgilendirdiğini, Steinmeier’in ise roket saldırılarında hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için başsağlığı ve taziye dileklerini Rivlin’e ilettiğini aktardı.

“Terör saldırıları” vurgusu

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirdi ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Seibert, İsrail’in kendini terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu vurgularken, “barışçıl ve sürdürülebilir çözümün ancak her iki taraf arasında müzakere edilecek bir anlaşma ile sağlanabileceği” görüşünü yineledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de gerilimin ancak Hamas’ın "gelişigüzel roket saldırılarına son vermesi” ile düşürülebileceğini kaydetti.

Almanya’da güvenlik önlemleri artırıldı

Bu arada Almanya’da dün gece Bonn’da bir sinagogun girişine taşlı saldırı düzenlendiği, Münster’de ise yine bir sinagog önünde İsrail bayrağının yakıldığı bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı ve CDU lideri Armin Laschet, Almanya’daki sinagoglara yapılan saldırıları sert bir şekilde kınadıklarını duyurdu.

Sinagoglar çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Sinagoglar çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Laschet, bugün yaptığı açıklamada, “Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya’da antisemitizme, ötekileştirmeye ve ayrımcılığa yer yok” dedi.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet, olası saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını söylerken “Sokaklarımızda, okullarda ya da internette, ne Yahudi karşıtı polemiklere, ne şiddete, ne de antisemitizme tahammülümüz var” diye konuştu.

Laschet ayrıca Hamas’ın sivil halkı hedef alan "iğrenç saldırılarına” derhal son vermesi gerektiğini, Almanya’nın “çok güçlü bir şekilde İsrail’in yanında durduğunu” da sözlerine ekledi.

İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerilim her iki tarafta da ölümlere yol açtı. İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada aralarında biri üst düzey komutan, biri ise silah geliştiren uzman, toplam 16 Hamaslının  öldürüldüğünü duyurdu.

dpa,KNA,Reuters/DA,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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