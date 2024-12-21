Almanya'dan göç mutlu ediyor

Almanya'dan her yıl binlerce kişi başka ülkelere göç ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre Almanlar gittikleri yerde kendilerini çok daha mutlu hissediyor, ancak duydukları memnuniyet zamanla azalıyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, son yıllarda Almanya'da yılda yaklaşık 750 bin ila 1 milyon 100 bin kişi ülkesini terk ederek yurt dışına yerleşti. Almanya'dan göç edenlerden 220-280 bin kadarının Alman olduğu tahmin ediliyor.

Almanya Federal Halk Araştırmaları Enstitüsü (BiB) verilerine göre de geçen yıl Almanya'yı terk edenlerin sayısı Almanya'ya göç edenlerden yaklaşık 74 bin daha fazla oldu.

Almanya'dan göçün nedenlerinin çeşitli olduğu belirtiliyor. Ekonomik olarak gelişmiş bir ülke olan Almanya'dan insanların başka ülkelere gitmesinde rol oynayan başlıca faktörlerin de iş, ailevi sebepler, öğrenim amaçlı ya da yaşam tarzı gibi gerekçeler olduğu haber veriliyor.

Wiesbaden merkezli Federal Halk Araştırmaları Enstitüsü, uzun vadeli bir dönemi kapsayacak şekilde Almanya'dan göç eden veya uzun süre yurt dışında yaşayanların hayatlarından duydukları memnuniyeti büyüteç altına alan bir araştırmaya imza attı.

Zorluklarına rağmen başka ülkeye göç mutlu ediyor

Buna göre, yurt dışına gidenlerde, alıştığı çevreden kopma, yeni bir yabancı dil öğrenme, kültür ile tanışma ve sosyal çevreye uyum sağlama gibi zorluklarına rağmen göçün olumlu getirileri olduğunun tespit edildigini açıklandı.

Göç edenlerin memnuniyetini 0 ile 10 arasındaki bir skalaya göre değerlendirmelerini isteyen BiB, Almanya'dan gidenlerin verdikleri cevaplara göre kişisel memnuniyetlerinin yüzde 0,5 oranında arttığını saptadığını belirtiyor. Bu oran, Almanya içinde yer değiştiren, taşınan veya evlat sahibi olmak gibi bir mutluluk yaşayanların duyduğu memnuniyetin iki katına tekabül ediyor.

Araştırmaya göre, Almanya'dan çıkarak başka bir ülkeye yerleşenlerin genel olarak hayatından duyduğu memnuniyet özellikle ilk iki sene oldukça yüksek Fotoğraf: Chris Emil Janßen/picture alliance

Ancak araştırmayı yapan uzmanlar, söz konusu memnuniyetin zamanla azaldığını da tespit etmiş.

Araştırmaya göre, Almanya'dan çıkarak başka bir ülkeye yerleşenlerin genel olarak hayatından duydugu memnuniyet artıyor ve göçün ilk iki yılında memnuniyet yüksek seviyede kalıyor. İkinci yıldan itibaren ise Almanyalı göçmenlerin memnuniyet hissi azalma kaydediyor.

BiB, 2017-2022 yıllarını kapsayan ve halkın demografik yapısı dikkate alınarak yürütülen araştırmada, Almanya'dan göçen ve Almanya'da kalan 20-70 yaş arasındaki kitlenin memnuniyet derecelerinin birbiriyle karşılaştırıldığını açıkladı.

Göç kararını kendi alanlar daha mutlu

Almanya'dan ayrılan göçmenlerin gittikleri ülkeden memnuniyeti, öncelikle göç kararını kimin verdiğine yakından bağlı.

En olumlu değişim, Almanya'dan ayrılma kararını kendi başına ve başkalarından görece bağımsız alan bekarlarda tespit edilmiş. Göç kararını partneri nedeniyle veya partnerine bağımlı olarak verenlerin ise gittikleri ülkede hayatlarından duydukları memnuniyetin oldukça zayıf olduğu belirtiliyor.

Sembol fotoğraf - Göç ile birlikte kaydedilen en olumlu değişim, Almanya'dan ayrılma kararını kendi başına ve başkalarından görece bağımsız alan bekarlarda tespit edildi Fotoğraf: CarlosBarquero/Pond5/IMAGO

Öte yandan sahip olunan çocuk sayısı, istihdama dahil olup olmama veya haneye giren gelir gibi faktörlerin memnuniyet üzerinde çok da belirleyici rol oynamadığı kaydediliyor. İlaveten göç edenlerin duyduğu memnuniyetin kişinin kadın veya erkek olmasından da bağımsız olduğu aktarılıyor.

Almanya'dan göç edenlerin en çok hangi ülkede mutlu olduğu detayı ise araştırmada belirtilmiyor.

Öte yandan BiB'in araştırmasında, Almanya'dan yurt dışına göçün yerli halk icin de olumlu sonuçları olabileceği saptaması yapılıyor. "Pek çok kişi belli bir süre yurt dışında kaldıktan sonra geri döndüğünden onların öznel memnuniyeti Almanya'da halkın memnuniyet hissine olumlu tesir edebilir" deniyor.

Almanya nüfusunun 46 milyonu istihdamda

Bir göç ülkesi olan Almanya'da nüfusun 83,5 milyon olduğu, bunun 46 milyonunun da istihdama dahil olduğu belirtiliyor. Yaş ortalaması 2022 yılı itibarı ile 44,6 olan Almanya yoğun şekilde kalifiye iş gücü göçüne ihtiyaç duyuyor.

Almanya İstihdam ve Mesleki Araştırma Enstitüsü (IAB) uzmanları, ülkedeki istihdamdaki kişi sayısının korunabilmesi için her sene Almanya'dan ayrılanlardan 400 bin daha fazla kişinin ülkeye göç etmesi gerektiği belirtiliyor. Ülkeye gelenlerin sayısının Almanya'dan ayrılanlardan çıkarılması ile sağlanan bu miktara "net göç" deniyor.

DW/ETO,JD

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