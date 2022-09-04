Almanya 65 milyar euroluk paketi açıkladı

Almanya tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyona karşı korumak için tasarladığı üçüncü pakete 65 milyar euro harcayacak. Başbakan Scholz, "Bu, şu ana kadarki üç paketin en büyüğü," dedi.

Almanya'da hükümet, tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için tasarladığı üçüncü pakete 65 milyar euro ayırdı.

Hükümet tarafından Pazar günü yayınlanan bir belgede açıklanan ve üç koalisyon partisi tarafından üzerinde anlaşılan tedbirler arasında, indirimli toplu taşımanın uzatılması ve ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren 9 bin şirkete 1,7 milyar euroluk vergi indirimi yer alıyor.

Başbakan Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, "Bu, şu ana kadarki üç paketin en büyüğü" ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından yayımlanan belgede de, "Beklenen yüksek fiyat artışlarına karşı, vatandaşlar ve enerji sektöründeki şirketler desteklenmelidir" denildi. Belgede, "Bu durum aynı zamanda ekonomi ve işgücü piyasasını da destekleyecek, zira vatandaşlar tüketmeye, işletmeler de yatırım yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca hanehalkını elektrik fiyatlarının baskısından kurtarmak amacıyla elektrik fiyatlarına bir fren getirilmesi ve şebeke ücretlerindeki artışın sınırlandırılması gerektiği kaydedildi.

Hükümet bu amaçla düşük maliyetli elektrik üretim tesisleri için bir gelir üst sınırı belirlemeyi planlıyor. Federal Hükümet bu konuda hızlı bir şekilde sonuca varılabilmesi için Avrupa Birliği'nde (AB) de baskı yapılacağını duyurdu. Avrupa'da tartışılmakta olan tedbirlerin zamanında kabul edilip uygulanamaması halinde, Federal Hükümet tüketiciler üzerindeki yükü hafifletmek için elektrik piyasasının uyumlandırılması konusunda kendisi devreye girecek.

2 milyon kişiye konut ödeneği

Somut rahatlama önlemleri arasında, halihazırda 640 bin kişiye verilen konut ödeneği yardımının iki milyon kişiye çıkarılması yer alıyor. Ayrıca emeklilere 1 Aralık'tan itibaren 300 euroluk yeni bir enerji ödeneği verilecek. Öğrenciler için bir defaya mahsus 200 euroluk bir ödeme yapılacak. Hartz IV, 1 Ocak itibariyla vatandaş geliri olarak ödenecek ve enflasyon dikkate alınarak yaklaşık 500 euroluk standart bir orana yükseltilecek. Çocuk parası da birinci ve ikinci çocuk için 18 euro artırılacak.

Reuters / SSB,ET