 Almanya′dan ″endişeliyiz″ açıklaması | Almanya | DW | 25.10.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'dan "endişeliyiz" açıklaması

Alman hükümet sözcüsü, Kavala bildirisiyle bağlantılı olarak büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki açıklamaları "endişe" ile not ettiklerini ve anlamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert

Aralarında Almanya, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması  çağrısıyla başlayan kriz konusunda Almanya'dan açıklama geldi. 

Büyükelçilerin durumuna ilişkin gözler bugün Ankara'da yapılacak kabine toplantısına çevrilmişken Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu. "Türkiye Almanya için önemli bir diplomatik partner" diyen Seibert, büyükelçilerin sınır dışı edilmesi konusunda yapılan açıklamaları "endişe" ile not ettiklerini ve "anlamakta güçlük çektiklerini" kaydetti.

Resmi bildirimde bulunulmadı

Alman hükümetine şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunulmadığına işaret eden Seibert, Büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi durumunda ne tür bir adım atılacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Seibert, açıklamasında Türkiye-Almanya ilişkilerinin "Almanya dış politikası açısından büyük önemde" olduğunu da belirterek Türkiye'deki bazı gelişmelerden duyulan endişelerin ise sürekli olarak dile getirildiğini ifade etti.

Dışişleri: Almanya-Türkiye ilişkilerinin derinliği ile bağdaşmıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmesi durumunda bunun Almanya-Türkiye ilişkilerinin derinliği ve anlamı ile bağdaşmayacağını belirtmiş, ayrıca bu tutumun "NATO müttefikleri arasındaki ilişki" ile de bağdaşmayacağını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü böyle bir durumda Türkiye'ye nasıl tepki verileceği konusunda Almanya'nın diğer dokuz ülke ile istişare içinde bulunacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamasıyla gerginlik büyümüştü.

Büyükelçilerin diplomaside "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmeleri halinde Türkiye'yi terk etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır hapiste bulunan Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrıyı eleştirerek "Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil, burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu on tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters,AFP/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa ülkelerinden Erdoğan'ın kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçilerini "istenmeyen kişi" ilan etme kararı tepkiye neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı dokuz ülke ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.  

Dışişlerinde Kavala krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiyi “istenmeyen kişi” ilan etme talimatı verdiğini söyledi. Ancak DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre Dışişleri diplomatları bu kararı geri çevirmeye çalışıyor.  

SP: Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

On ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettiği bildiri ile başlayan krize Alman basınında da genişçe yer veriliyor. Basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu eleştiren yorumlar öne çıkıyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Recep Tayyip Erdogan in Eskisehir

SP: Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

On ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettiği bildiri ile başlayan krize Alman basınında da genişçe yer veriliyor. Basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu eleştiren yorumlar öne çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  