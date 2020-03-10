 Almanya’dan en fazla silah ihracatı Türkiye’ye yapıldı | ALMANYA | DW | 05.05.2020

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ALMANYA

Almanya’dan en fazla silah ihracatı Türkiye’ye yapıldı

Almanya 2019 yılında silah ihracatını 1,1 milyar euroya çıkardı. Almanya’dan silah alanların başında Türkiye geliyor.

En fazla ihracat Türkiye'ye yapıldı

En fazla ihracat Türkiye'ye yapıldı

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre Almanya 2019 yılında silah ihracatını yüzde 43 arttırarak en az 1,1 milyar euroya yükseltti.

Ancak silah ihracatı 2017 ve 2016 yıllarındaki seviyenin altında kaldı. Ülke 2017 yılında 2,65 milyar euroluk, 2016 yılında ise 2,5 milyar euroluk silah ihracatı yapmıştı.

Türkiye başı çekiyor

En fazla silah ihracatı Türkiye’ye yapıldı. Türkiye’yi Kuveyt, İngiltere, Litvanya ve Singapur takip etti.

Son veriler Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in Ekonomi Bakanlığı‘na verdiği bir soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

Soru önergesine konu olan silah ihracatı rakamları denizaltı, tank, saldırı uçakları gibi savaş silah ve araçlarını kapsıyor ancak askeri kamyon veya silahlı ambulans türü araçları içermiyor.

Geçen yıl federal hükümetin her tür askeri silah ve aracı ihrac etmek için verdiği izinler nedeniyle silah satışları rekor kırarak 8 milyar euroyu aşmıştı.

Hükümete eleştiri

NATO düzeyindeki Avustralya, İsviçre, İsrail ve Japonya gibi bazı ülkelere ihracat verileri ise gizlilik nedeniyle açıklanmadı.

Dağdelen hükümeti silah ihracatı konusunda şeffaf davranmamakla eleştirerek "Bu Başbakan Merkel ve federal hükümetin cinayet silahları ihracatçısı olduklarını gösteren bir utanç karnesi ama aynı zamanda bu silahları alanları da bir sır olarak saklıyorlar“ ifadelerini kullandı.

dpa / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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