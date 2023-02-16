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Fotoğraf: Burcu Karakas/DW
SağlıkAlmanya

Almanya'dan depremzedeler için ilaç kampanyası

1 saat önce

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için pazartesi günü ilaç ve tıbbi malzeme odaklı bir bağış kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, pazartesi günü Berlin'de düzenlenecek olan bağış kampanyasında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ilaç ve tıbbi malzeme toplanmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu ile işbirliği içinde Berlin'de bir yardım zirvesi planlamak istediğini belirten Lauterbach, ilaç firmaları ile tıp dünyasını yardıma çağırdığını ve bir acil ihtiyaç listesi gönderdiğini söyledi.

Deprem bölgelerinde kanser ilaçlarından, çocuk ilaçlarına varıncaya kadar her tür tıbbi malzemenin eksikliğinin çekildiğini belirten Lauterbach, tıbbi yardım alamayan çok sayıda depremzedenin hayatını kaybettiğini söyledi. Lauterbach, zirveye çok sayıda firmanın katılmasını beklediğini ifade etti.

AFAD  Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 36 bin 187 kişinin yaşamını yitirdiğini, 108 bin 68 kişinin yaralandığını açıklamıştı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

epd/BÖ,BK

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