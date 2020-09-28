Almanya'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

Almanya, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakerelere başlama çağrısı yaptı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada çatışmaların şiddetlendiği Dağlık Karabağ'daki durumu "tehlikeli" olarak tanımladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hükümetin büyükelçiler üzerinden her iki tarafla temas halinde olduğunu söyledi.

Almanya'daki Ermeniler Merkez Konseyi'nden de Berlin'e bir çağrı geldi. Konsey hükümeti "Dağlık Karabağ'daki yeni ve çok tehlikeli çatışmaların şiddetini düşürme" yönünde çaba göstermeye çağırdı. Frankfurt merkezli kuruluş, Almanya'nın Avrupa Birliği Konseyi başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak Dağlık Karabağ sorununun ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca "Avrupa'da hiç kimse mevcut sığınmacı krizinin daha da şiddetlenmesini kimse istemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, tüm çatışma hattı boyunca ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni telaşlandırıyor. İki tarafa da tüm savaş eylemlerini, özellikle de köylere ve kentlere yönelik bombardımanları acilen durdurma çağrısında bulunuyorum" demişti. Maas, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'na işaret ederek taraflara müzakere çağrısı yapmıştı. AGİT Minsk Grubu'na Fransa, Rusya ve ABD eşbaşkanlık ediyor.

Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında çatışmalar Pazar günü başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü sıkıyönetim ilan etmiş ve genel seferberlik çağrısı yapmıştı. Azerbaycan da Pazartesi günü kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Reuters, KNA / EC, HS

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