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Alman Dışişleri BakanlığıFotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'dan AKP'ye tepki: Burada nefret söylemine yer yok

3 saat önce

Alman Dışişleri, AKP milletvekili Açıkgöz'ün Neuss kentindeki konuşmasına atıfla Türk temsilcilerin seçim kampanyalarının izne tabi olduğunu hatırlattı, kurallara uymayanların bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısı yaptı.

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Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Neuss kentindeki konuşmasına sert tepki gösterdi, Ankara’yı sert ifadelerle uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Türk Büyükelçiliğinin" bugün bakanlığa çağırıldığını ve Neuss kentindekine benzer etkinliklerin tekrarlanmaması için Ankara’nın uyarıldığını duyurdu.

Diplomatik girişimini Twitter paylaşımıyla duyuran Bakanlık, “Almanya’da, kışkırtma ve nefret söylemlerine yer yok” mesajını paylaştı.

“Oyun kurallarına uyma” uyarısı

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne, Türk siyasetçilerin Almanya’da ancak Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alınması kaydıyla seçim etkinliği düzenleyebileceğinin hatırlatıldığına işaret edildi ve bunun “yanlış anlaşılmaya mahal verilmeyecek şekilde” aktarıldığı da vurgulandı.

Açıklamada, “Türk temsilciler oyun kurallarına uymadıkları takdirde, bunun sonuçlarını değerlendirmek zorundayız” denildi.

Açıkgöz ne demişti?

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Almanya'daki yapılanması olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun Neuss kenti şubesinde 13 Ocak'ta bir konuşma yaptı. Açıkgöz, bu konuşmasında PKK ve "FETÖ" olarak tanımladığı Gülen yapılanması mensuplarını "yok edeceklerini" söyledi.

Açıkgöz’ün, ”Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz" şeklindeki ifadeleri Almanya’da geniş yankı buldu.

DW/DA, BK

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