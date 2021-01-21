 Almanya′dan ABD′ye ″kirli teklif″ iddiası | ALMANYA | DW | 09.02.2021

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ALMANYA

Almanya'dan ABD'ye "kirli teklif" iddiası

Alman çevre kuruluşu DUH, hükümetin Kuzey Akım 2 yaptırımlarından vazgeçmesi karşılığında ABD gazı için iki terminal kurma ve 1 milyar euroluk yatırım teklif ettiğini gösteren mektubu yayımladı.

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Alman çevre kuruluşu "Deutsche Umwelthilfe" (DUH), Alman hükümetinin geçen yıl ABD'ye, Kuzey Akım 2 projesine muhalefetinden vazgeçmesi için "gizli" bir teklifte bulunduğu mektubu yayımladı.

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Alman hükümeti, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulması çağrılarına "Tutumumuzda bir değişiklik yok" yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Maas verdiği bir mülakatta yeni ABD yönetimine mesajlar verdi. Maas, ABD’nin Kuzey Akım 2 boru hattı projesi nedeniyle Avrupalı firmalara yaptırım uygulama düşüncesini gözden geçirmesini istedi.

ABD Berlin Büyükelçisi Quinville, Almanya ve AB’ye, Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma çağrısında bulundu. Ancak Rusya doğal gazını Avrupa’ya taşıması planlanan projenin yüzde 94’ü tamamlanmış durumda.

Dünyanın en büyük gemi sigorta şirketlerinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde faaliyet gösteren gemileri sigortalamayacağını açıkladı.

ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı projesine katılan şirketlere yaptırım uygulama tehdidine Borrell'den sert yanıt geldi: "Avrupa siyasetine Avrupa’da karar verilmeli."

ABD, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı. Trump yönetimi bu doğrultuda, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere daha önce tanıdığı yaptırım muafiyetini kaldırıyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un o dönemki mevkidaşı Steven Mnuchin'e yazdığı 7 Ağustos 2020 tarihli gayriresmi ibareli mektupta, ABD'nin Kuzey Akım 2'ye karşı yaptırımlardan vazgeçmesi için Almanya'nın kuzeyine iki LNG istasyonu kurma ve bunun için 1 milyar euroya kadar yatırımda bulunma teklifi dile getiriliyor.

ABD, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine, Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Projeyi savunanlar ise ABD'nin muhalefetinin ardında, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) daha yüksek fiyatlardan Avrupa'ya satma niyetinin bulunduğunu savunuyor.

Doğu Avrupa'ya destek sözü

Scholz'un mektupta, Almanya'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven ve Brunsbüttel'de 1 milyar euroya varan yatırımla iki LNG terminali inşa etmeye hazır olduklarını belirttiği, ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin muhalefetini yumuşatmak üzere bölgedeki enerji ağlarının genişletilmesine destek verme teklifi yaptığı kaydediliyor.

Mektubun varlığıyla ilgili ilk haber geçen yıl "Die Welt" gazetesi tarafından yayımlanmış, gazete mektuptan alıntılar paylaşmıştı. Ancak Alman hükümeti, kamuoyundan gelen baskı ve konunun mecliste gündeme getirilmesine rağmen mektubun varlığı ya da içeriğiyle ilgili açıklama yapmamıştı.

DUH'dan "teklif hala geçerli mi" sorusu

DUH, Alman hükümetinin ABD gazına vergi mükelleflerinin cebinden 1 milyar euro yatırım yapma yönündeki "kirli" teklifini bir skandal olarak nitelendirerek hükümeti çevre politikalarında ikiyüzlülükle suçladı. Örgüt, Trump döneminden kalma teklifin hala geçerli olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

ABD'nin LNG'si, kayanın yüksek basınçlı karışım enjekte edilerek kırılması yöntemi (fracking) ile elde ediliyor. Bu nedenle kaya gazı olarak da adlandırılıyor.

Bu yöntem yüksek miktarda su kullanımı, kullanılan kimyasalların yer altı sularına karışma riski gibi nedenlerle çevreciler tarafından protesto ediliyor.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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