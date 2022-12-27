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Alman yapımı Leopard 2A7 tankıFotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ÇatışmalarAlmanya

Almanya'dan 8,35 milyar euroluk silah ihracatı

48 dakika önce

Almanya, bu yıl 8,35 milyar euroluk silah ve askeri teçhizat için ihracat onayı vererek tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına imza attı. Sol Parti, silah satışını azaltma vaadiyle iktidara gelen hükümeti eleştirdi.

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Almanya'da geçen yıl silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle iktidara gelen hükümet, ülke tarihinin ikinci büyük ihracat rakamlarına imza attı. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verilen yanıta göre, Alman hükümeti bu yıl 22 Aralık'a kadarki dönemde 8,35 milyar euroluk ihracat onayı verdi. Bu, geçen yılki 9,35 milyar euroluk rekor sonrasında ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat hacmi anlamına geliyor.

Alman Ekonomi Bakanlığı verilerine göre bu yılki silah ve askeri teçhizat ihracat onaylarında en büyük payı 2,24 milyar euroyla Ukrayna aldı. Ukrayna'ya ihracat izinleri, 30 Gepard tankı, 14 PzH obüsü, 2 bin ağır top mermisi, Irıs-T hava savunma sistemleri gibi ağır silah ve donanımları da kapsıyor.

Ancak Ukrayna savaşı hesaba katılmadığında da Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatında hızlı yükselme göze çarpıyor. Ukrayna için verilen ihracat izinleri çıkarıldığında 2022'de 22 Aralık'a kadarki dönemde verilen onayların tutarı 6 milyar euroyu aşıyor. Bu rakamın yıl sonuna kadar daha da yükselebileceği belirtiliyor. Angela Merkel'in 16 yıllık iktidar döneminde 6 milyar euro sınırı sadece beş kez aşılmıştı.

Dağdelen: Çatışma ve ölümlerden kâr sağlıyorlar

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Dağdelen, koalisyon hükümetinin silah ihracat politikasını sert bir şekilde eleştirerek "Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'den oluşan kabine, tüm zamanların en yüksek ikinci ihracat rakamlarından sorumludur. Vaat ettikleri gibi silah ihracatını azaltmak yerine savaş ve kriz bölgelerine vicdansızca silah gönderiyor, çatışma ve ölümlerden kâr sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen
Sol Parti milletvekili Sevim DağdelenFotoğraf: Britta Pedersen/zb/dpa/picture-alliance

Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ihracat onaylarında AB ve NATO dışındaki ülkelerin payında düşüş kaydedildi. İhracat onaylarında Ukrayna'nın ardından en büyük pay 1,83 milyar euro ile Hollanda'nın olurken Hollanda'yı 863,7 milyon euro ile ABD, 453 milyon euro ile İngiltere, 249,2 milyon euro ile Macaristan izledi. 196,1 milyon euro ile Avustralya, 175,1 milyon euro ile Singapur ve 166,5 milyon euro ile Güney Kore de ilk 10'da yer aldı.

AB ve NATO üyesi olmayan ve Avustralya gibi "NATO ülkeleriyle eş değer" sınıflandırmasına dahil edilmeyen ülkelere toplam 3,23 milyar euroluk silah ihracat onayı verildi. Bu miktarın üçte ikisinden büyük bir bölümünü Ukrayna karşılarken toplamda bu ülkelerin toplam silah ihraç onaylarındaki payı geçen yılki yüzde 63,6'dan yüzde 38,7'ye düştü. Geçen yılki oranda Merkel hükümetinin Mısır'a savaş gemisi, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizat satışı için verdiği 4,34 milyar euroluk ihracat izninin de payı olduğu belirtiliyor.

2022 geneli için ihracat onaylarıyla ilgili resmi rakamların Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

dpa/BK,JD

 

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