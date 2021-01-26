 Almanya′dan öğretmenlere 500 milyon euroluk dizüstü bilgisayar | ALMANYA | DW | 27.01.2021

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ALMANYA

Almanya'dan öğretmenlere 500 milyon euroluk dizüstü bilgisayar

Alman hükümeti, uzaktan eğitimi mümkün kılmak için öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtılması programını hayata geçiriyor. Almanya bunun için 500 milyon euro harcayacak.

Symbolbild | Coronavirus: Homeoffice

Alman hükümeti, ülkedeki öğretmenlere dizüstü bilgisayar satın alınması için 500 milyon euro değerindeki programı yürürlüğe sokacağını açıkladı.

Coronavirus - Forschungsministerin zu Impfstoffentwicklung

Anja Karliczek

Söz konusu programla ilgili açıklamayı Çarşamba günü yapan Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, "Federal hükümet, eyaletleri, uzaktan eğitimin mümkün kılınması için alışılmışın dışında bir boyutta destekliyor" dedi. Karliczek, programın Perşembe günü yürürlüğe gireceğini ve bu çerçevede para aktarımının başlayacağını kaydetti.

Eyaletlerin kararı bekleniyor

Program, geçen Ağustos ayında ilgili meclis komisyonunda alınan karara dayanıyor. Ancak Almanya'da eğitim konusundaki nihai kararı eyalet hükümetleri veriyor. Bu nedenle söz konusu uygulamanın yürürlüğe konması için 16 eyaletten her birinin imzası gerekiyor.

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Pandemi döneminde çocuk ve gençler bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçiriyor. Alman hükümetinin bağımlılık sorumlusu aileleri çocuklarını alternatif etkinliklere yöneltmeye çağırdı.

Alman hükümeti, pandemi döneminde devlet memurlarının evlerinden çalışabilmeleri için 93,5 milyon euro değerinde 40 binden fazla bilgisayar satın aldı.

Uygulamadaki gecikmeden ötürü hükümete yöneltilen eleştirileri geri çeviren Karliczek, kararın nihai halini almasının 19 Kasım'da gerçekleştiğini ve bir gün sonra eyalet yönetimlerine gönderildiğini aktardı.

Programın hayata geçmesinin okullar için "iyi bir haber" olduğunu söyleyen Bakan, eyalet yönetimlerine serzenişte bulunarak, "Tüm bunlar biraz daha hızlı gerçekleşseydi sevinirdim" dedi. Karliczek, "Okullarımızda dijitalleşme konusunda gerçekten daha hızlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle Almanya'da okullar 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak.

AFP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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