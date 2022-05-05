  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Otomotiv endüstrisi yatırımlarındaki artış yüzde 57'yi buldu.Fotoğraf: Felix Kästle/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya’daki yabancı yatırımlar yeniden artışta

41 dakika önce

Pandeminin ilk yılında sekteye uğrayan yabancı yatırımlar, Almanya’da yeniden artışa geçti. Ülkede en fazla yatırımı yapan yine Amerikan şirketleri oldu.

https://www.dw.com/tr/almanyadaki-yabanc%C4%B1-yat%C4%B1r%C4%B1mlar-yeniden-art%C4%B1%C5%9Fta/a-61693141

Almanya, korona pandemisinin ilk yılında darbe alan doğrudan yabancı yatırımlardaki açığı büyük ölçüde kapattı. Federal dış ticaret teşvik dairesi Almanya Ticaret ve Yatırım'a (GTAI) göre, 2021'de yatırım projelerinin sayısında yüzde 7 artış görüldü. Toplam bin 806 yabancı şirketin Almanya'ya taşındığı ya da buradaki şubelerinin sayısını artırdığı kaydedildi. Dış yatırımlarda pandemi öncesi dönem seviyesine henüz ulaşılamadığını belirten GTAI Genel Müdürü Robert Hermann, "Ancak bu hedefe doğru gidiyoruz" diye konuştu.

En fazla yatırım yine ABD'den

Almanya'daki yabancı yatırımcılar arasında ABD, 254 projeyle birinci sıradaki yerini koruyor. ABD'yi ise 219 projeyle Almanya'nın komşusu İsviçre takip ediyor. Bu iki ülkenin ardından 149 projeyle Çin geliyor. Çin'den gelen projelerin sayısında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirten Hermann, bunun özellikle pandemi nedeniyle getirilen seyahat yasaklarıyla ilintili olduğunu söyledi. "Pandemi boyunca potansiyel yatırımcıların olası yatırım bölgelerini nadiren ziyaret edebildiğini" belirten Hermann, bu nedenle Asya'dan Almanya'ya yatırım için gelen yeni şirketlerin sayısının düştüğünü ifade etti.

Asya ülkelerinin aksine, 2020 yılının başında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'den gelen projelerin sayısı ise yaklaşık üçte birlik artışla 140'a çıktı. Hermann, bu artışta Brexit'in ardından şirketlerin Almanya'ya doğru genişleme kararı almasının büyük rol oynadığını, Almanya'da aktif olan işletmelerin buradan tüm AB pazarına açılabildiğini kaydetti.

Yabancı yatırımların yaklaşık üçte birini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri en fazla yatırım projesinin yapıldığı alan oldu. İçecek ve besin maddelerinin de aralarında olduğu tüketim malları sektöründeki yatırımlarda da yüzde 30'luk bir artış görülürken, otomotiv endüstrisi yatırımlarındaki artış yüzde 57'yi buldu. Makine ve kimya alanlarında ise düşüş gözlendi.

Reuters/SÖ,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

external

Dev Alman sanayisi Rus gazına ne kadar bağımlı?

Dev Alman sanayisi Rus gazına ne kadar bağımlı?

Almanya Rusya'dan petrol ve kömür alımlarına bu yıl, doğal gaz alımlarına da 2024'ün ortasında son vermeyi planlıyor. Ancak Rusya’nın aniden gaz vanasını kapatması Almanya’da özellikle iki sektöre ağır darbe olur.
Ekonomi
1 Mayıs 2022
03:02 dak.

Almanya Ukrayna'ya 192 milyon euroluk silah gönderdi

Almanya Ukrayna'ya 192 milyon euroluk silah gönderdi

Alman hükümeti, 24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında Ukrayna'ya en az 192 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat sevk edildiğini açıkladı.
Politika
3 Mayıs 2022

Almanya'da emekçilerin 1 Mayıs'ta talepleri neler?

Almanya'da emekçilerin 1 Mayıs'ta talepleri neler?

Pandeminin damgasını vurduğu iki yılın ardından Almanya’da 1 Mayıs İşçi Bayramı çok sayıda kentte meydanlarda kutlanacak. Düsseldorf’taki 1 Mayıs mitingine Başbakan Scholz da katılıp bir konuşma yapacak.
Politika
30 Nisan 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Basın özgürlüğü
3 Mayıs 2022
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Aslı Erdoğan, Can Dündar, Zehra Doğan, Peter Steudtner ve Deniz Yücel; Gezi kararlarını Berlin'de protesto edenler arasındaydı

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Politika
17 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Almanya'nın Leuna kenti yakınlarındaki petrol rafinerisinde, büyük çoğunluğu Rusya'dan ithal edilen, günde 30 bin tondan fazla ham petrol işleniyor

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

Politika
16 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön