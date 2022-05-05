Almanya’daki yabancı yatırımlar yeniden artışta

Pandeminin ilk yılında sekteye uğrayan yabancı yatırımlar, Almanya’da yeniden artışa geçti. Ülkede en fazla yatırımı yapan yine Amerikan şirketleri oldu.

Almanya, korona pandemisinin ilk yılında darbe alan doğrudan yabancı yatırımlardaki açığı büyük ölçüde kapattı. Federal dış ticaret teşvik dairesi Almanya Ticaret ve Yatırım'a (GTAI) göre, 2021'de yatırım projelerinin sayısında yüzde 7 artış görüldü. Toplam bin 806 yabancı şirketin Almanya'ya taşındığı ya da buradaki şubelerinin sayısını artırdığı kaydedildi. Dış yatırımlarda pandemi öncesi dönem seviyesine henüz ulaşılamadığını belirten GTAI Genel Müdürü Robert Hermann, "Ancak bu hedefe doğru gidiyoruz" diye konuştu.

En fazla yatırım yine ABD'den

Almanya'daki yabancı yatırımcılar arasında ABD, 254 projeyle birinci sıradaki yerini koruyor. ABD'yi ise 219 projeyle Almanya'nın komşusu İsviçre takip ediyor. Bu iki ülkenin ardından 149 projeyle Çin geliyor. Çin'den gelen projelerin sayısında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirten Hermann, bunun özellikle pandemi nedeniyle getirilen seyahat yasaklarıyla ilintili olduğunu söyledi. "Pandemi boyunca potansiyel yatırımcıların olası yatırım bölgelerini nadiren ziyaret edebildiğini" belirten Hermann, bu nedenle Asya'dan Almanya'ya yatırım için gelen yeni şirketlerin sayısının düştüğünü ifade etti.

Asya ülkelerinin aksine, 2020 yılının başında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'den gelen projelerin sayısı ise yaklaşık üçte birlik artışla 140'a çıktı. Hermann, bu artışta Brexit'in ardından şirketlerin Almanya'ya doğru genişleme kararı almasının büyük rol oynadığını, Almanya'da aktif olan işletmelerin buradan tüm AB pazarına açılabildiğini kaydetti.

Yabancı yatırımların yaklaşık üçte birini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri en fazla yatırım projesinin yapıldığı alan oldu. İçecek ve besin maddelerinin de aralarında olduğu tüketim malları sektöründeki yatırımlarda da yüzde 30'luk bir artış görülürken, otomotiv endüstrisi yatırımlarındaki artış yüzde 57'yi buldu. Makine ve kimya alanlarında ise düşüş gözlendi.

Reuters/SÖ,TY