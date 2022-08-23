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Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/IMAGO
PolitikaAlmanya

Almanya'daki Ukraynalı mülteci sayısı açıklandı

28 dakika önce

Almanya'daki kayıtlı Ukraynalı mülteci sayısının yaklaşık 1 milyon olduğu açıklandı. Ukraynalı mültecilerin önemli bir bölümünün belli bir süre sonra ülkesine döndüğü belirtiliyor.

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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Almanya'da kayıt yaptıran mülteci sayısının 967 bin 546 olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin yüzde 36'sının çocuk, yüzde 97'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğunu belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığı ayrıca, yetişkinlerin dörtte üçünün kadın olduğu ve yüzde 8'inin de 64 yaşın üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Almanya toplumunun Ukraynalı mültecilere yönelik yardımlarını öven İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından karşılaşılan sığınmacı akınını "Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük mülteci hareketi" olarak tanımladı.

Almanya'da eyaletlerin eğitim bakanlarının Berlin'deki toplantısında açıklanan verilere göre, Alman okullarına kayıt yaptıran Ukraynalı öğrenci sayısı 155 bini buldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın ardından Avrupa'ya sığınan kayıtlı Ukraynalı mülteci sayısının 6,6 milyonun üzerinde olduğunu belirtiyor.

Almanya'nın yanı sıra aralarında Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın da bulunduğu birçok ülke Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açmıştı.

3,8 milyon mülteci ülkesine döndü

UNHCR verilerine dayanarak açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 3,8 milyon Ukraynalı mültecinin bir noktada ülkesine döndüğünü duyurdu.

Bakanlık, Almanya'da da mültecilerin "önemli" bir bölümünün diğer Avrupa Birliği ülkelerine ya da Ukrayna'ya dönmüş olabileceğini ifade etti.

BM'nin geçen ay sonuçlarını yayımladığı bir anket, Ukraynalıların çoğunun mümkün olan en kısa sürede evine dönmek istediğini, ancak savaş sona erene kadar böyle bir adım atabileceğini sanmadığını ortaya koymuştu.

DW,AFP/CÖ,TY

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