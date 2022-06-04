  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Deutschland | Tote bei Zugunglück in Oberbayern
Fotoğraf: NETWORK PICTURES/AFP/Getty Images
ToplumAlmanya

Almanya'daki tren kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

2 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Kazada 44 kişinin de yaralandığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/almanyadaki-tren-kazas%C4%B1nda-%C3%B6l%C3%BC-say%C4%B1s%C4%B1-5e-y%C3%BCkseldi/a-62033457

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Garmisch-Partenkirchen bölgesinde cuma günü bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Bölgeden sorumlu polis teşkilatının başkan yardımcısı Frank Hellwig, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortanca vagonun kaldırılması sonucu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralı sayısının da 44'e yükseldiği, çok sayıda kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Kaza sonrası yapılan açıklamda, dört kişinin hayatını kaybettiği en az 30 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Deutschland | Tote bei Zugunglück in Oberbayern
Fotoğraf: Uwe Lein/dpa/picture alliance

Kaza bölgesini ziyaret eden Bavyera Başbakanı Markus Söder, kazayı "akıl almaz bir olay" olarak nitelendirdi. Söder, böyle bir felaketin her zaman bir şok olduğunu ve "kalbe saplanmış bir hançer" olduğunu ifade etti.

Çok sayıda öğrencinin de bulunduğu trenin neden raydan çıktığı belirsizliğini koruyor.

dpa,AFP/BÖ,AI

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya’da tren kazası: En az dört kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da tren kazası: En az dört kişi yaşamını yitirdi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az dört kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Toplum
3 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

BG Putins Ressourcen-Krieg gegen die Welt

Ukrayna savaşı dünyayı nasıl değiştirdi?

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Kobane-Proteste Ankara Prozess Selahattin Demirtas

AKP’li vekiller Kobani davasını neden izliyor?

AKP’li vekiller Kobani davasını neden izliyor?

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
Türkei | Präsident Erdogan

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Ekonomi
5 saat önce
Bağışlarla tedarik edilen askeri teçhizat Ukrayna ordusu için "kritik önemde"

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Politika
8 saat önce
Ana sayfaya dön