Almanya'daki Türk Başkonsolosluğuna taşlı saldırı

Türkiye'nin Almanya'nın Hannover kentindeki Başkonsolosluğuna taşlı saldırıda bulunuldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır" denildi.

"Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır" denilen açıklamada "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'dan Belçika'da yaralanan gence telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Belçika'da PKK sempatizanı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısı sonucu yaralandığı bildirilen 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren ve Tapmaz'dan olaya ilişkin bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur" dedi.

Bakanlık açıklaması

Dışışleri Bakanlığından dün Belçika'daki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "24 Mart 2024 günü, Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır" denilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, "Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir. Belçika'daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Ne olmuştu?

DW Brüksel ofisinden Lucia Schulten'in edindiği bilgilere göre Belçika'nın Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren kentlerinde hafta sonu Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi yaralandı. Polisin verdiği bilgilere göre olaylarda bir polis memuru da hafif yara aldı.

Yerel polis birimleri Löwen kentinde Nevruz kutlaması yapan Suriyeli Kürtlerin, buradan bir Kürt bayrakları çekilmiş bir araç konvoyuyla Heusen-Zolder kentine geldiğini ifade etti. Flaman radyosu VRT'ye göre Türklerin yaşadığı bu bölgede grupla bir kişi arasında önce sözlü tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında söz konusu kişi grubun saldırısına uğradı.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans olayın görüntülerinin sosyal medyada yayıldığını ve bunun üzerine başka olaylar meydana geldiğini söyledi. Yzermans özellikle Houthalen-Helchteren'de Kürtlerin sığındığı bir evin hedef olduğunu belirtti. Belçika haber ajansı Belga sokaklarda da gruplar arasında çatışmalar yaşandığını geçti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler polis tarafından inceleniyor. Yzermans DW'ye yaptığı açıklamada tüm yaralıların hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Belçika'daki Kürt gruplar olaylardan Ülkü Ocaklarını sorumlu tuttu. Belediye Başkanı Yzermans ve polis bu iddiayı doğrulamadı.

DW/CÖ,EC

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