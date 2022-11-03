Almanya'daki MİT ajanlığı davası başladı

Almanya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen Aziz A.'nın yargılandığı davanın ilk duruşması Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yapıldı. Başsavcılık tarafından, casusluktan hüküm giymiş olan Ali D. ile birlikte çalışmakla suçlanan Alman vatandaşı Aziz A.'nın Türk istihbaratı için bilgi toplamayı kabul ettiği öne sürülüyor.

Federal Savcılık geçen Ağustos ayında kamuoyuyla paylaştığı iddianamede, A.'nın D.'ye Gülen yapılanması mensubu olduğundan şüphelenilen iki kişinin ismini verdiğini ve bunlardan biri hakkında detaylı bilgi temin ettiğini savunmuştu. A.'nın ayrıca birlikte atış poligonuna gittiği D.'ye mühimmat sattığı iddia ediliyor.

Savcılık, A.'yı gizli servis ajanı olmakla ve silah yasasını ihlal etmekle suçluyor.

Yüksek Mahkeme, A.'nın bugünkü duruşmada "itiraflarda" bulunmaya başladığını duyurdu. Dava kapsamında bu ayın ortasına kadar yedi duruşma tarihi belirlenmişti.

Ali D., Temmuz ayında Düsseldorf'taki mahkeme tarafından bir yıl dokuz ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, D.'nin Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler ya da Türk vatandaşları hakkında Türk istihbaratı için bilgi topladığına dair kanıt bulunduğuna hükmetmişti.

DW,AFP / CÖ,ET